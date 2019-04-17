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СБУ показала российского диверсанта, подорвавшегося в Киеве

Сегодня, 13:46

Россиянин пытался заложить взрывчатку под автомобиль украинского офицера, но что-то пошло не так

Алексей Комаричев в госпитале после самоподрыва. Скриншот
Алексей Комаричев в госпитале после самоподрыва. Скриншот.

Украинские правоохранители удерживают российского диверсанта, который пытался убить украинского военного разведчика в Киеве 4 апреля. Сейчас он арестован и находится под следствием. На сегодняшнем брифинге СБУ впервые показала сотрудника российских спецслужб, так как изначально сообщалось, что подрывник умер в больнице.

Отмечается, что подрывников оказался гражданин Российской Федерации Комаричев Алексей Анатольевич, 17.01.1978 г.р., постоянное место жительства – Москва. Он был руководителем боевой диверсионной группы, непосредственно закладывал взрывное устройство 4 апреля 2018 года в Киеве под автомобиль украинского военного разведчика.

Комаричев проходил службу в качестве офицера полка охраны правительства Москвы и Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков. В 2016 году уволен из ФСКН РФ за совершение коррупционного деяния, был арестован и находился под следствием. По указанию ФСБ РФ Комаричев был привлечен к диверсионной деятельности на территории стран Европы и в Украине уже как офицер российской военной разведки.


Как сообщалось, взрыв произошел в ночь на 4 апреля. По подрыву машины полиция расследует уголовные производства по ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 ("Покушение на убийство") и ч.1 ст.263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") Уголовного кодекса Украины. Также смотрите видео момента взрыва.

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Тег Россия, СБУ, диверсант, подрыв

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