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СБУ предотвратила теракт на арсенале ВСУ, который готовили спецслужбы РФ: опубликовано видео

6 мая, 19:26

Контрразведчики не допустили диверсии на складе стратегических боевприпасов

Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли подготовку теракта на одном из арсеналов Вооруженных сил Украины. Как сообщили в пресс-центре СБУ, диверсию готовили российские спецслужбы.

"Сотрудники военной контрразведки СБУ предотвратили подготовку спецслужбами РФ террористического акта на одном из арсеналов Вооруженных сил Украины, на котором хранятся стратегические запасы новейших ракет и боеприпасов", – говорится в сообщении.

Как выяснили оперативники украинской спецслужбы, для проведения диверсии россияне завербовали сотрудника арсенала.

"Они использовали методы психологического воздействия и давления, угрожая безопасности родственников служащего, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса", – отметили в СБУ.

Так, украинцу приказали собрать и передать информацию о военном объекте – состоянии охраны, наличии и перемещении оружия. Полученную информацию россияне планировали использовать для совершения диверсий на стратегическом военном объекте.

За выполнение заданий спецслужб РФ обещали материальную помощь, получение гражданства России и оформление пенсии. Служащий был обеспечен необходимыми средствами связи, ему указали электронные каналы передачи информации. Координацию его деятельности российские кураторы вели с территории РФ.

В СБУ добавили, что завербованный военный сообщил контрразведке о факте его вербовки, и потому не будет привлечен к уголовной ответственности.

Как сообщалось, СБУ поймала на взятке юриста Полтавской райадминистрации. Также мы сообщали, что в Киеве правоохранители разоблачили подполковника полиции, который регулярно получал взятки за разрешения на покупку и ношения оружия.

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Тег Россия, СБУ, арсенал, ВСУ, диверсия, вербовка, спецслужба, контрразведка

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