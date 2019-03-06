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СБУ предупредила хакерскую атаку на госучреждения перед выборами

Сегодня, 13:21

Кураторы из РФ наняли хакера из Запорожья для распространения вредоносного программного обеспечения

Фото с Facebook СБУ
Фото с Facebook СБУ.
СБУ предупредила хакерскую атаку на госучреждения перед выборами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fad/348/5c7fad348eac6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fad/348/5c7fad348eac6.jpg Украина Кураторы из РФ наняли хакера из Запорожья для распространения вредоносного программного обеспечения

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках выполнения заданий по контрразведывательному обеспечению интересов государства в сфере информационной безопасности предупредили попытки спецслужб РФ организовать хакерские атаки на государственные учреждения, которые задействованы в подготовке к избирательному процессу и его проведении. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ. 

Как отмечается в сообщении, оперативники спецслужбы установили, что кураторы из РФ наняли хакера из Запорожья для распространения вредоносного программного обеспечения, предназначенного для несанкционированного вмешательства в работу государственных информационных ресурсов Украины.

"Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленник был администратором закрытого хакерского Интернет-форума российского происхождения. Он подыскивал исполнителей среди активных участников форума, которые за денежное вознаграждение распространяли вредоносное программное обеспечение. Массовое распространение осуществлялось путем направления целевых электронных сообщений по адресам госучреждений, а также на уязвимые участки Интернет-сайтов государственных органов. По выводам специалистов, такие компьютерные вирусы применяются, в первую очередь, для блокирования деятельности информационных ресурсов через подключение к госреестрам Украины, что могло создать угрозу для работы серверов и персональных компьютеров избирательных комиссий", – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ совместно с киберполицией провели обыски по месту жительства злоумышленника, в ходе которых была обнаружена компьютерная техника с инсталлированным программным обеспечением для создания и модификации компьютерных вирусов. Также получено почти десять образцов вредоносного программного обеспечения, которые были подготовлены для распространения среди участников закрытого хакерского форума. В пределах начатого уголовного производства компьютерное оборудование было изъято и направлено на проведение соответствующих экспертных исследований.

Очередные президентские выборы в Украине назначены на 31 марта.

Напомним, ранее Климкин заявлял о кибератаках на МИД. За последние две недели компьютерная сеть МИД испытывает кибератаки каждые 40 секунд

По словам Климкина, Украина будет обсуждать с партнерами российское влияние и российские попытки влиять на украинские выборы – не только президентские, но парламентские и местные.

"Мы говорим о киберугрозах. Могу сказать, что за последние две недели компьютерная сеть МИД имеет атаку каждые 40 секунд. Каждые 40 секунд пытаются ворваться в нашу компьютерную сеть. Можете представить, что делается в отношении других органов власти", – заявил министр.

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Тег Россия, СБУ, атака, хакеры

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