СБУ предупредила о серьезной угрозе для страны накануне финала Лиги чемпионов

Сегодня, 16:48

Специалисты по кибербезопасности СБУ считают, что стране грозит масштабная кибератака

Украине грозит кибератака. Фото: buhbiz.com.ua
Украине грозит кибератака. Фото: buhbiz.com.ua

Служба безопасности Украины предупреждает о возможной масштабной кибератаке на государственные структуры и частные компании накануне финала Лиги Чемпионов и дает рекомендации по защите от нее. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Специалисты по кибербезопасности СБУ изучают очередную возможную волну массового поражения размещенных в Украине сетевых устройств. Вредоносное программное обеспечение, которое может быть использовано хакерами, получило условное название VPNFilter", – говорится в сообщении.

Как отмечается, VPNFilter – многоуровневое модульное вредоносное программное обеспечение с универсальными возможностями, которые обеспечивают проведение как киберразведки, так и деструктивных киберопераций

"Подобные атаки фиксировались по всему миру начиная с 2016 года. Однако, по полученной информации, на этот раз географическая нацеленность атаки направлена именно на украинский сегмент сети Интернет", – говорится в сообщении.

Как отмечается. Полученные данные свидетельствуют о подготовке кибердиверсий на объектах национальной критической инфраструктуры.

"Специалисты СБУ считают, что инфицирование оборудования именно на территории Украины – подготовка к очередному акту киберагресии со стороны РФ, направленному на дестабилизацию ситуации во время проведения финала Лиги Чемпионов. Об этом свидетельствует и то, что запланированный механизм кибератаки совпадает с техниками, которые использовались в 2015-2016 годах в ходе кибератаки BlackEnergy", – говорится в сообщении.

Напомним, в июне 2017 года Украина подверглась массированной хакерской атаке. Жертвами киберпреступников стал ряд банков, крупных компаний, метро и международный аэропорт "Борисполь". Киберполиция Украины насчитала 22 пострадавших компании.

Как известно, в МВД Великобритании считают, что Россия использует Украину, как тестовую площадку для кибератак.
Украина, сбу, хакеры, кибератака

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"Сегодня"

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