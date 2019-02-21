СБУ раскрыла масштабную "избирательную пирамиду"

Преступная организация планировала подкуп 680 тысяч избирателей

Фото: Facebook

СБУ раскрыла масштабную "избирательную пирамиду" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/be3/c37/5c6be3c376e63.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/be3/c37/5c6be3c376e63.jpg 2019-02-21T14:48:00+02:00 Украина Преступная организация планировала подкуп 680 тысяч избирателей

Преступная организация пыталась создать так называемые "избирательные пирамиды" с целью влияния на выборы президента Украины. Об этом на брифинге в четверг, 21 декабря, сообщил заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко.

Как отмечается в сообщении, организация планировала привлечь к своей деятельности более 680 тыс. человек.

Кроме того, Кононенко сообщил, что СБУ совместно с ГПУ и ГБР на сегодняшний день проводит более 30 обысков в регионах государства в рамках производства, открытого по признакам создание преступной организации, пыталась создать так называемые "избирательные пирамиды" с целью влияния на выборы президента Украины.

По его словам, в наличных организаторы схемы были ограничены. Размер оплаты так называемых "старших избирательных участков", которых сокращенно называют СИУ, и членов так называемых "десяток" рос пропорционально приближению выборов президента Украины, отметил Кононенко.

"Также к материалам производства добавлено и направлено в органы прокуратуры заявление народного депутата Украины Немировского, к которому обратился один из бывших членов этой группы, отвечал за так называемое "поле" в одномандатном избирательном округе № 151 в Полтавской области", – сказал он.

Заместитель председателя СБУ рассказал, что нардеп передал в Службу соответствующие материалы, содержащие списки лиц, которым организация выплачивала средства, а также зарплатная ведомость за округ.

"Если брать 151-й округ как базовый, то мы видим, что на платной основе к нему было привлечено "216 старших избирательных участков" и 3250 участников так называемых "десяток". Если это умножить на количество округов, мы получим, что на платной основе этой группой планировалось привлечь к своей деятельности более 680 тыс. человек. Опять же, согласны с МВД, это не что иное, как подкуп избирателей", – добавил Кононенко.

Напомним, в Украине официально стартовала избирательная президентская кампания.

Сайт "Сегодня" разбирался, чем выборы-2019 будут отличаться от предыдущих.

Смотрите видео: Украина выбирает президента: с чем кандидаты едут в народ.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " СБУ раскрыла масштабную "избирательную пирамиду"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: СБУ Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ