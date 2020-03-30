СБУ разоблачила 79 распространителей фейков о COVID-19

По данным спецслужбы, некоторые провокаторы действовали по заданию россиян

Служба безопасности Украины разоблачила 79 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе, а также заблокировала более тысячи интернет-сообществ, действовавших, в том числе, по заданию из России.

Как сообщили в СБУ, распространители фейков были обнаружены за время действия карантина, и среди них четверо оказались интернет-агитаторами.

"Специалисты Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности разоблачили деятельность пророссийских "киберактивистов" из Одессы, Днепра, Львова и Херсона", – говорится в сообщении.

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Были открыты уголовные производства по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", ведется расследование.

Кроме того, 28 человек были привлечены к административной ответственности по статье "распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения".

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Специалисты СБУ заблокировали фейковый контент в более чем тысяче интернет-сообществ, которые в целом имеют более 500 000 подписчиков.

В случае подтверждения информации о спланированных действиях злоумышленников, в частности, по указанию российских кураторов, их действия квалифицируют по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Напомним, ранее в Днепропетровской области полиция привлекла к ответственности жительницу Никополя, которая распространяла ложную информацию о карантине. Она опубликовала сообщение о запрете прогулок с детьми по улицам под угрозой административной и уголовной ответственности.

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