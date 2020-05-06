СБУ задержала агента российских спецслужб: передавал "ракетные" секреты (видео)

Украинские контрразведчики пресекли очередную попытку российских спецслужб заполучить секретную информацию о наших военных разработках по ракетной программе.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, россияне вышли на жителя Луганской области и поручили ему связаться с украинскими военными в зоне проведения операции Объединенных сил.

"За передачу сведений, интересующих российскую сторону, агент предложил военным материальное вознаграждение, о чем они сообщили украинской спецслужбе", - говорится в сообщении.

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Сотрудники контрразведки задержали российского агента 6 мая, во время попытки передачи представителям Федеральной службы безопасности РФ секретной документации по современному ракетному комплексу.

"По выводам экспертов, информация, которая должна была попасть к россиянам, содержит сведения, составляющие государственную тайну. Их разглашение могло нанести серьезный урон обороноспособности нашей страны", – добавили в СБУ.

Следователи уже сообщили задержанному о подозрении по статье "государственная измена", решается вопрос избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее был задержан генерал СБУ Валерий Шайтанов, а позже была опубликована запись его переговоров с куратором из ФСБ Игорем Егоровым. На записях также фигурирует и завербованный агент – гражданин Украины. Вся эта троица в разное время обсуждала между собой подготовку убийства добровольца Адама Осмаева.

Позже был задержан второй фигурант по делу Шайтанова. Им оказался бывший сотрудник Центра спецопераций "А" СБУ, который также поддерживал контакты с куратором ФСБ. Возможно, это тот третий человек из опубликованных записей. У него дома нашли большой арсенал оружия и боеприпасов.

Смотрите видео: задержание Шайтанова:

Видео: СБУ

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