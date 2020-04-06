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СБУ разоблачила ботоферму, которой управляли из России: подробности, фото и видео

6 апреля, 11:48

Денис Беспалов

Мощность «фермы» - более пяти тысяч ботов

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность ботофермы, через которую злоумышленники распространяли фейки о COVID-19 и призывали к свержению конституционного строя. Руководили их деятельностью из России, оборудование организаторы развернули в одном из бизнес-центров Днепра. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Сотрудники спецслужбы установили, что ботоферма создавала и управляла учетными записями в соцсетях, которые якобы принадлежали гражданам Украины, хотя на самом деле использовали фейковые персональные данные. Мощность "фермы" – более 5 тысяч ботов", - говорится в сообщении.

Как отмечают в СБУ, телекоммуникационное оборудование и специализированное программное обеспечение организаторы ботофермы приобрели через запрещенные в Украине российские небанковские платежные системы. Они использовали также SIM-карты украинских операторов связи и proxy-серверы отечественного сегмента интернет.

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"Анализ контента, который распространяла ботоферма, обнаружил публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвата государственной власти. Кроме того, боты распространяли ложную информацию о ситуации в Украине, возникшей из-за пандемии COVID-19", – говорится в сообщении.

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Оборудование, которое использовали злоумышленники, изъято, продолжается следствие.

СБУ разоблачила ботоферму Видео: СБУ

В СБУ отметили, что с начала карантина служба разоблачила две управляемые с РФ ботофермы в Киеве и в Днепре. Деятельность 7 интернет-агитаторов, действовавших по заданию российской стороны, расследуется в рамках уголовных производств, начатых следователями СБУ по статьям 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Согласно последним данным, в Украине официально подтверждено 1319 случаев заражения COVID-19, 28 человек выздоровели, 38 умерли.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Россия СБУ коронавирус боты

Источник: Сегодня

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