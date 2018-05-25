СБУ разоблачила дельцов, продававших авиабилеты в Крым из России

Контрразведчики перекрыли канал продажи билетов из России в Крым и обратно

Сотрудники Главного управления контрразведки Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Нацполицией блокировали незаконную продажу авиабилетов на рейсы с территории России в оккупированный Крым. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что ряд коммерческих структур в Киеве и Одессе нелегально осуществляли реализацию авиабилетов из российских городов в аэропорт "Симферополь" и в обратном направлении на рейсы авиакомпаний РФ, в частности, внесенных в санкционный список СНБО", – говорится в сообщении.

Были открыты уголовные производства, а силовики провели следственные действия в офисах коммерсантов. Во время следственных действий сотрудники СБУ обнаружили документы, подтверждающие продажу нелегальных авиабилетов и доказательства перечисления денег на счета российских авиакомпаний.









Напомним, 15 мая, президент РФ Владимир Путин открыл Керченский мост поездкой за рулем КамАЗа. Россияне запустили автодорожную часть моста. Железнодорожная, как ожидается, будет запущена в следующем году.

Как известно, Крымский, он же Керченский мост, одну из самых скандальных "строек века", как гордо называли этот проект в России, президент РФ Владимир Путин анонсировал сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года.

Протяженность строящегося моста через Керченский пролив – 19 км. Он строится за счет средств федерального бюджета России. Генподрядчик – ООО "Стройгазмонтаж" российского олигарха Аркадия Ротенберга, близкого к Путину.

Открытие моста планировали на март 2018 года, затем перенесли на апрель, после этого планировали открыть автомобильный переход к 9 мая – приурочив к приезду Путина, – а теперь ходят слухи о переносе "торжеств" на начало июня