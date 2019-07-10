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СБУ разоблачила офицера Нацгвардии, собиравшего секретную информацию

10 июля, 17:38

Любитель "русского мира" ездил в Крым и получил российский паспорт, а затем устроился в НГУ

Фото: СБУ

Сегодня в Хмельницком СБУ уже блокировала канал сбыта секретной информации, а теперь спецслужба разоблачила подполковника Национальной гвардии, которого подозревают в шпионаже в пользу России.

Оперативники выяснили, что офицер НГУ имеет российское гражданство.

"В 2014 году мужчина, поддерживая идеологию так называемого "русского мира", выехал на аннексированный украинский полуостров "в поисках лучшей судьбы". Он получил паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение, стал на воинский учет и в льготном порядке оформил российскую военную пенсию, поскольку в 1995 году в составе ВС страны-агрессора участвовал в боевых действиях в Чечне. Сотрудники СБ Украины установили, что в 2016 году подполковник устроился на военную службу в Главное управление Национальной гвардии при содействии бывшего руководства НГУ", – говорится в сообщении.

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В СБУ отметили, что офицер получил допуск к государственной тайне и инициативно обратился к командованию о направлении его в район проведения антитеррористической операции на Донбасс.

"Находясь в штабе АТО, подполковник, нарушая установленные требования режима секретности, накапливал на личных флэш-носителях большой объем секретной информации по выполнению боевых задач подразделениями НГУ из состава сил АТО. Для предупреждения утечки и разглашения сведений, составляющих государственную тайну, сотрудники военной контрразведки СБ Украины изъяли из незаконного оборота обнаруженные носители информации, подполковник отстранен от исполнения служебных обязанностей, полученные в отношении него материалы переданы в органы досудебного расследования", – добавили в спецслужбе.

Как сообщали новости "Сегодня", месяц назад контрразведка СБУ разоблачила осужденного, завербованного россиянами. Среди заключенных, переданных Украине, оказался "засланный" лазутчик.


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Тег СБУ, шпионаж, офицер, нацгвардия

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