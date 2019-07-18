СБУ разоблачила попытки спецслужб России повлиять на выборы в Украине: фото и видео

Жительница Днепра создала и осуществляла администрирование сообществ в запрещенных российских соцсетях











Сотрудники СБУ разоблачили очередные попытки спецслужб страны-агрессора дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине и повлиять на ход и подготовку к внеочередным парламентским выборам. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

"Оперативники спецслужбы установили, что с начала этого года по заданию представителя вражеских спецслужб жительница Днепра создала и осуществляла администрирование сообществ в запрещенных российских соцсетях. Правоохранители задокументировали, что за материальную выгоду женщина публиковала и размещала на ресурсах статьи, которые оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины и политику Кремля на международной арене, незаконную аннексию Крымского полуострова, популяризировалаи террористические организации "Д/ЛНР". Публикации злоумышленница получала в том числе из российских пропагандистских ресурсов и сайтов боевиков квазиреспублик", – говорится в сообщении.

Как отмечается, после объявления внеочередных парламентских выборов администратор получила из Ростова-на-Дону очередное задание: создать в украинском сегменте сети интернет сайты с фейкоой информацией о политических партиях и кандидатах в нардепы.

"Эти деструктивные материалы были направлены на дестабилизацию внутренней ситуации в Украине и рост социальной напряженности, инспирацию вражды между сторонниками различных политических сил и манипулятивного воздействия на электоральные предпочтения избирателей. Кроме того, среди материалов, которые распространялись в этих группах, содержались публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти", - сообщили в СБУ.

В рамках уголовного производства открытого по ч. 2 ст. 109 Уголовного Кодекса Украины проведен обыск по месту жительства злоумышленницы. Во время следственных действий изъята компьютерная техника и средства связи, которые содержат доказательства ее противоправной деятельности. Сейчас следователями СБУ продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств дела.

"Специалисты СБУ не исключают использования спецслужбами РФ подобной схемы по созданию информационных платформ и накануне выборов в органы местного самоуправления, которые состоятся в 2020 году", - говорится в сообщении.

Ранее в СНБО предупредили, что на выборах в парламент-2019 существует угроза внешнего вмешательства с помощью кибератак, однако силовые структуры вместе с Центральной избирательной комиссией обеспечивают бесперебойную работу системы "Выборы" и госреестра избирателей.

Как сообщали новости "Сегодня", в первом туре президентских выборов 31 марта Кибератак на ЦИК не зафиксировали, хотя за несколько месяцев до дня голосования в киберполиции регистрировали массовые атаки на электронную почту чиновников.

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