СБУ разоблачила производство наркотиков в Запорожской и Николаевской областях

Ежемесячно в лабораториях производили запретного зелья на два миллиона гривен

Служба безопасности Украины разоблачила два производства наркотиков в южных областях страны – на территории Запорожского и Николаевского регионов ежемесячно производили запретного зелья на два миллиона гривен.

Как сообщили в пресс-центре спецслужбы, в Запорожье четверо местных жителей обустроили нарколабораторию в квартире и производили там метамфетамин. Оптовые партии готового товара торговцы сбывали через дилеров.

"По предварительной информации, ежемесячно с "конвейера" нарколаборатории "сходило" до двух килограммов психотропного вещества на сумму более миллиона гривен по расценкам черного рынка", – говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства фигурантов расследования были изъяты подготовленные к продаже вещества, оборудование для их производства, большое количество прекурсоров и черновые записи с данными о заказчиках и наркотрафике.

Кроме того, сотрудники СБУ разоблачили нарколабораторию в Николаевской области, которая размещалась в одном из частных домов Новобугского района.

"Компоненты для производства психотропов они заказывали через интернет. Товар сбывали лично через систему "закладок", один из мессенджеров, а также отправляли дилерам по почте в Одесскую, Запорожскую и Кировоградскую области. Кроме того, обустроили несколько теплиц с коноплей в этом же районе. Деньги за свой товар получали на специально открытые банковские счета", – рассказали в спецслужбе.

В ходе обысков было изъято полтора килограмма психотропов, килограмм марихуаны, оборудование для производства наркотиков, огнестрельное и холодное оружие, средства связи, деньги в эквиваленте 250 тысяч гривен, и еще более 500 тысяч гривен на банковских счетах.

Ранее мы сообщали о том, что во Львовской области разоблачили преступную организацию, в которую входили более 20 человек, занимавшихся распространением наркотиков.

Ранее мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

Кроме того, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram