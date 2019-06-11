СБУ разоблачила схему вывода в оффшор более 436 млн грн
Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт
Служба безопасности Украины разоблачила присвоение представителями частного акционерного общества кредитных средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ в размере более семнадцати миллионов долларов США и их вывода в оффшор.
Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования.
"Для избежания валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации", – говорится в сообщении силовиков.
Чтобы уклонится от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет Украины представители коммерческой структуры продолжали сроки расчетов по валютным контрактом путем внесения недостоверных сведений в финансовую документацию.
Сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более четыреста тридцать шесть миллионов гривен.
Следователями СБУ объявлено подозрение руководителю акционерного общества и решается вопрос об избрании меры пресечения.
В рамках уголовного производства инициирована процедура передачи активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.
Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к растрате средств рефинансирования Национального банка Украины.
Напомним, что ранее СБУ раскрыла схему легализации боевиков "Л/ДНР" в Украине.
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