СБУ разоблачила схему вывода в оффшор более 436 млн грн

Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт

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Служба безопасности Украины разоблачила присвоение представителями частного акционерного общества кредитных средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ в размере более семнадцати миллионов долларов США и их вывода в оффшор.

Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования.

"Для избежания валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации", – говорится в сообщении силовиков.

Чтобы уклонится от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет Украины представители коммерческой структуры продолжали сроки расчетов по валютным контрактом путем внесения недостоверных сведений в финансовую документацию.

Сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более четыреста тридцать шесть миллионов гривен.

Следователями СБУ объявлено подозрение руководителю акционерного общества и решается вопрос об избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства инициирована процедура передачи активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к растрате средств рефинансирования Национального банка Украины.

Напомним, что ранее СБУ раскрыла схему легализации боевиков "Л/ДНР" в Украине.

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