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СБУ разоблачила спецслужбы России на вербовке украинцев

Сегодня, 17:31

Сотрудники ФСБ пытали и угрожали бывшему милиционеру, чтобы он выполнял их указания

Скриншот
Скриншот.
СБУ разоблачила спецслужбы России на вербовке украинцев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b7c/fe0/5c9b7cfe01689.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b7c/fe0/5c9b7cfe01689.jpg Украина Сотрудники ФСБ пытали и угрожали бывшему милиционеру, чтобы он выполнял их указания

Ранее СБУ уже предупреждала украинцев о вербовке спецслужбами РФ. А теперь контрразведка разоблачила очередную попытку российских спецов использовать граждан Украины в интересах России, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, украинской спецслужбой был установлен факт вербовки ФСБ РФ бывшего украинского правоохранителя из Луганской области, которому российские кураторы поручили собирать и передавать российской спецслужбе за денежное вознаграждение актуальные сведения об общественно-политической ситуации в Украине, местах дислокации, маршрутах передвижения, состоянии боеготовности украинской армии на Донбассе. Завербованное лицо также подыскивало пророссийски настроенных граждан.

"Сотрудники СБУ задокументировали, что вербовка бывшего украинского милиционера осуществлялось во время его выезда на территорию Ростовской области сотрудником ФСБ РФ Сергеем Морозом в результате искусственно созданной российской спецслужбой компрометирующей ситуации. Контрразведкой СБУ также установлено, что фигурант дела в разное время находился на агентурной связи у сотрудников ФСБ РФ Сотникова Юрия и Корнильева Ивана. Ему российскими кураторами, в частности, были отработаны задачи и предоставлены подробные инструкции для похищения и переправки на территорию РФ сотрудника СБУ или украинской военной разведки", – рассказали в спецслужбе.

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Также стало известно, что в ФСБ в отношении украинца применяли физическое насилие и угрозы, в том числе в адрес семьи, а из-за пыток он был вынужден признать себя на камеру "украинским шпионом".

Напомним, в октябре прошлого года СБУ разоблачила вербовку российскими спецслужбами жен офицеров украинской армии. Российская спецслужба вместе с боевиками запугивали женщин и требовали от них "слива" военной информации.

Также в СБУ ранее рассказывали подробности о вербовке украинцев в России. Двоих харьковчан, которые по личным делам отправились в Россию, задержали сотрудники дорожно-патрульной службы и передали представителям Федеральной службы безопасности РФ. А дальше с ними началась "работа".

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Тег Россия, СБУ, ФСБ, вербовка, российские спецслужбы

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