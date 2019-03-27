СБУ разоблачила в Украине мощную агентурную сеть спецслужб России
Москва серьезно активизировалась в информпространстве накануне выборов президента Украины
СБУ усилила контрразведывательные меры перед выборами. Контрразведка фиксирует с начала 2019 года мощную активизацию спецслужб России в информационном пространстве в связи с президентскими выборами, сообщили в пресс-службе ведомства.
Силовики отмечают, что страна-агрессор всеми средствами пытается повлиять на избирательный процесс через манипулятивное воздействие на электоральные настроения граждан Украины через интернет.
"В течение января-марта 2019 года оперативники СБ Украины разоблачили и прекратили противоправную деятельность разветвленной и глубоко законспирированной агентурной сети интернет-агитаторов, в которую входили жители Киевской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей. Участники сетей по указанию своих российских кураторов через социальные сети Facebook, "ВКонтакте" и Twitter распространяли в региональных и общегосударственных сегментах сети деструктивные материалы, направленные на искусственное обострение общественно-политической ситуации накануне и во время проведения президентских выборов в стране", – говорится в сообщении СБУ.
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Спецслужба только за первый квартал задокументировала 17 фактов вмешательства российских спецслужбы в избирательные процессы в Украине через проплаченное распространение фейковой информации. В частности, 26 марта в Запорожье сотрудники СБ Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили очередного антиукраинского Интернет-агитатора, который действовал в интересах страны-агрессора.
"Правоохранители установили, что для противоправной деятельности кураторами из РФ использовались более пятидесяти групп в социальных сетях с аудиторией более полутора миллиона пользователей. В настоящее время продолжается проведение контрразведывательных мероприятий и решается вопрос о привлечении причастных лиц к уголовной ответственности", – добавили силовики.
Как мы сообщали, в середине марта СБУ раскрыла агентурную сеть Генштаба РФ, которая занималась фейковыми сообщениями в соцсетях для разжигания межконфессиональной розни, подрывом общественного мнения и призывами к беспорядкам, пытаясь дестабилизировать ситуацию внутри страны.
Напомним, глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук в интервью сайту "Сегодня" назвала главные угрозы со стороны России на выборах в Украине. Одно из основных направлений агрессора – информационные атаки. По ее словам, помимо проблем от агрессивного соседа, "воюют" между собой и сами кандидаты в президенты.
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