"Экс-министр ДНР" сдался СБУ и рассказал о присутствии России на Донбассе

Мужчина неоднократно выступал на пропагандистских российских каналах и встречался с кураторами в РФ

Бывший т.н. "и.о. министра культуры и туризма ДНР" решил воспользоваться программой "Тебя ждут дома" и сдаться Службе безопасности Украины. При этом он рассказал о причастности России к оккупации Донбасса, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что контрразведка провела спецоперацию для вывода "министра" с оккупированных территорий.

"Правоохранители установили, что житель Донецка в мае 2014 присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находясь в рядах так называемого "народного совета ДНР", он под кураторством спецслужб РФ принимал участие в организации "псевдореферендума" на временно оккупированной территории Донбасса. Также мужчина занимался формированием самопровозглашенных "органов власти и управления". После проведения "референдума" соратник террористов занимал должность "и.о. министра культуры и туризма ДНР", – рассказали в СБУ.

Силовики отмечают, что он неоднократно посещал Россию для участия в эфирах на пропагандистских телеканалах и встреч с российскими кураторами. Спустя какое-то время он перестал заниматься "политической деятельностью" в "ДНР" и начал вести бизнес в Донецке.

"В июле 2018 года он изъявил желание воспользоваться программой СБУ "Тебя ждут дома", в связи с чем обратился к украинской спецслужбе. Мужчина сообщил о своем участии в деятельности террористической организации "ДНР", а также факты непосредственной причастности РФ к оккупации отдельных районов Донбасса и другой противоправной деятельности в Украине", – говорится в сообщении спецслужбы.

Отметим, что т.н. "министрам Л/ДНР" временами приходится не сладко. Так, например, в 2015 году в России за мошенничество был арестован бывший "министр ЛНР". Бугров был участником коалиции против тогдашнего главы "ЛНР" Игоря Плотницкого и противник Минских договоренностей. В итоге был изгнан и 16 января 2015 года вернулся в Петербург, где и попал в руки силовиков.

В 2017 году в Луганске боевики признались в жестокой казни своего "министра" Геннадия Циплакова. Сначала появились слухи, что он повесился, однако позже стало известно, что его замучили его соратники.

А в июне нынешнего года стало известно, что Россия собралась выдворить в Украину пышногрудую "министра культуры ДНР" Наталию Воронину. Беглый экс-нардеп Олег Царев заявил, что его подруга в России лечилась от гинекологических проблем, и попросил Кремль вступиться за нее.