СБУ установила 150 человек, причастных к катастрофе MH17 на Донбассе

Украина передала огромный массив доказательств международной следственной группе по сбиванию самолета

Фото: AFP

Служба безопасности Украины за пять лет расследования дела по MH17 установила более 150 лиц, причастных к трагедии с малайзийским "Боингом-777". А недавно был задержан важнейший свидетель – один из командиров т.н. "ДНР", который прятал "Бук". Об этом сообщает пресс-служба ведомства по случаю пятой годовщины катастрофы.

В спецслужбе напомнили, что в 2014 году Украина вместе с Нидерландами, Бельгией и Австралией подписали соглашение о создании международной совместной следственной группы (МССГ) по расследованию сбивания MH17 небе над Донбассом.

За пять лет следствия СБУ передала в МССГ огромный массив доказательных материалов, которые позволяют воспроизвести обстоятельства совершения преступления и установить лиц, причастных к этому террористическому акту. В настоящее время следствием установлено:

точное время и маршрут, по которому зенитно-ракетный комплекс "Бук" на тягаче был незаконно перемещен с территории России в Украину;

осуществление запуска зенитно-управляемой ракеты по пассажирскому самолету "Боинг- 777-200 9M-MRD" и место запуска данной ракеты;

время и маршрут, по которому "Бук" был вывезен в РФ;

более 150 человек, причастных к транспортировке "Бука" с территории России на временно оккупированную территорию Донбасса и обратно в РФ, ее охраны и вывода на боевые позиции для осуществления сбивания самолета.

Как сообщали новости "Сегодня", 19 июня Международная Совместная следственная группа, расследующая авиакатастрофу пассажирского рейса MH17, официально назвала имена подозреваемых в сбивании самолета. Ими оказались россияне Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), и украинец Леонид Харченко (позывной "Крот").

Также стало известно, что СБУ объявила о подозрении Гиркину и еще троим лицам. Подозреваемым вменяют совершение террористического акта, которые повлек гибель людей.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Была создана международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста.

Следователи по делу MH17 пришли к выводу, что MH17 был сбит в небе над Донбассом именно из российского "Бука". Было установлено, что ракета принадлежала российской ракетной бригаде ПВО из Курска.

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