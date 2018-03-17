СБУ выслала из страны криминального "авторитета"

Сегодня, 14:03

Гражданину Молдовы запрещен въезд в страну на пять лет

Фото: lifedon.com.ua
Фото: lifedon.com.ua

Служба безопасности Украины совместно с Государственной миграционной службой выдворили за пределы страны гражданина Молдовы, который планировал создать организованную преступную группировку для совершения тяжких преступлений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Уголовник, который пять раз был судим за кражи и грабежи, последнее наказание отбывал в Украине. По окончании срока заключения так называемый "смотрящий", пользуясь поддержкой в криминальных кругах, намеревался создать организованную преступную группировку для совершения тяжких преступлений", – говорится в сообщении.

Отмечено, что ему запретили въезд в Украину на 5 лет.

Ранее в полиции сообщили, что в Киеве задержали более полусотни криминальных авторитетов. Полицейские Киева наведались на "встречу" "генералов криминального мира" в Пуще-Водице, которых задержали для тщательной проверки.

Также в Киевской области задержали российского криминального авторитета по прозвищу "Хасан". По данным полиции, 56-летний гражданин РФ Заур Домбаев проживал в Украине без разрешительных документов.

 
Украина, сбу, Молдова, криминальный авторитет , выдворение

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Источник:

Интерфакс-Украина

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