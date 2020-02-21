СБУ заблокировала деятельность 33 незаконных онлайн-казино: подробности

Служба безопасности Украины блокировала деятельность 33 сайтов, которые оказывали нелегальный доступ к азартным играм в запрещенных онлайн-казино и букмекерских конторах.

"В рамках начатого уголовного производства специалисты по кибербезопасности и следователи СБ Украины осуществили проверку ряда интернет-ресурсов, на которых по имеющимся данным предоставлялся доступ к запрещенному игорному бизнесе. Правоохранители зафиксировали в их деятельности нарушения требований нескольких Законов Украины. По материалам СБУ, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, на основании постановления Шевченковского районного суда Киева, заблокировала обнаружены Службой незаконные вебресурсы", – говорится в сообщении.

Ранее в полиции отчитались о борьбе с подпольными "казино".

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Как сообщалось 16 января Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

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