СБУ заблокировала хищение продукции военного назначения с госпредприятия: фото

Местный предприниматель вступил в сговор с бывшими сотрудниками госпредприятия и наладил поставки оборудования

Сотрудники контрразведки СБУ совместно с прокуратурой и при поддержке администрации госпредприятия "Зоря–Машпроект" блокировали похищение с завода в Николаеве газотурбинного оборудования военного и двойного назначения. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр СБУ.

Как сообщается, местный предприниматель вступил в сговор с бывшими сотрудниками госпредприятия и наладил поставки оборудования заказчикам в странах Восточной Азии.

Реклама

"В результате санкционированных обысков по месту проживания фигуранта производства и в арендованном ним складском помещении правоохранители изъяли значительное количество газотурбинного оборудования… которое использовались при техническом обслуживании и капитальном ремонте газотурбинных агрегатов на кораблях Военно-морских сил и газоперекачивающих объектах", – говорится в сообщении.

По информации СБУ, обнаружены также оригиналы и копии эксплуатационной и конструкторской документации на продукцию госпредприятия, которую поставляли по заказу иностранных партнеров.

"Стоимость изъятого оборудования, по предварительной оценке, составляет почти 7 млн грн. В рамках уголовного производства, начатого по ст.333 УК Украины (незаконный вывоз за пределы Украины военной и специальной техники), проводятся безотлагательные следственные действия", – сообщили в СБУ.

Ранее СБУ блокировала международный канал поставки Россией контрабандного оружия. Несколько лет опасный груз в 540 тонн хранился в одном из украинских портов по поддельным документам, далее – транзитом должен был идти в страны, определенных экспортером.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама