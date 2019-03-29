СБУ заблокировала канал нелегального транзита российского оружия

РФ использовала украинские порты, как транзитную "базу" для поставок вооружения в третьи страны

СБУ заблокировала канал нелегального транзита российского оружия 2019-03-29T16:24:00+02:00 Украина РФ использовала украинские порты, как транзитную «базу» для поставок вооружения в третьи страны







Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали международный канал поставки Россией вооружений в страны, в отношении которых действуют санкции ООН. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Украины, по факту обнаружения на территории Украины места незаконного хранения тридцати шести ракет 5В27Д к ЗРК С-125 "Печора", принадлежащих ОАО "Рособоронэкспорт", оперативники СБУ изъяли арсенал оружия. Во время санкционированных следственных действий правоохранители дополнительно изъяли на территории одного из морских портов гранатометы РПГ-7, РПГ-18 и РПГ-22, противотанковые мины ТМ-62М, противопехотные мины МОН-100 и тротиловые шашки общим весом более двухсот килограммов. Также было обнаружено гранаты к РПГ-7, упаковки порохового заряда к ПГ-7ПМ, коробки с электродетонаторами и взрыватели МВЧ-62", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации РФ использовала украинские порты, как транзитную "базу" для поставок вооружения в третьи страны.

"С началом российской агрессии этот арсенал мог быть использован спецслужбами России для создания так называемых "закладок" оружия на юге Украины для дестабилизации ситуации в регионе диверсионными группами, контролируемыми РФ", – говорится в сообщении.

По материалам СБУ проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией блокировали канал поставок оружия и боеприпасов из района проведения антитеррористической операции на Донбассе в город Павлоград Днепропетровской области.

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