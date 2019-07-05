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СБУ задержала агента российской военной разведки: фото и видео

5 июля, 13:11

Завербованный житель Запорожья ехал в Воронеж на встречу со своим куратором

Сотрудники контрразведки совместно с Главным следственным управлением Службы безопасности Украины задержали агента российской военной разведки, работника одного из предприятий государственного концерна "Укроборонпром". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как сообщается, завербованный житель Запорожья ехал в Воронеж на встречу со своим куратором.

Оперативники спецслужбы установили, что он был завербован в 2014 году на временно аннексированной территории АР Крым кадровым сотрудником Главного управления Генштаба ВС РФ на основе материальной заинтересованности и поддержки идей "русского мира".

Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленник за денежное вознаграждение собирал для представителей российской спецслужбы информацию о различных аспектах функционирования предприятий отечественного ОПК и социально-политической обстановке в Запорожском регионе. Собранные разведданные он посылал через отработанные офицером ГУ ГШ ВС РФ каналы электронной связи, а также передавал во время личных встреч на территории РФ, Республики Беларусь и временно аннексированного Крыма.

Правоохранители задержали агента при пересечении государственной границы с материалами разведывательного характера и изъяли скрытый магнитный носитель информации (микро-SD), на котором содержались собранные для передачи, по заданию российской стороны, разведывательные сведения.

По результатам проведения санкционированных следственных действий по месту жительства агента обнаружена и изъята компьютерная техника и носители информации, которые использовались для обработки, хранения и передачи разведданных, а также средства связи с иностранной стороной.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.

Продолжается досудебное следствие.

Операция проводилась под процессуальным руководством военной прокуратуры.


В Харькове Служба безопасности Украины задержала полицейского по подозрению в работе на российскую разведку.

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Тег Россия, СБУ, шпион

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