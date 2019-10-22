СБУ задержала бывшего топ-чиновника по подозрению в госизмене: подробности, фото

Служба безопасности Украины задержала бывшего заместителя министра экономики, который подозревается в государственной измене за нанесение масштабного ущерба обороноспособности страны. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники и следователи СБУ установили, что чиновник Министерства экономического развития и торговли Украины, чиновники госпредприятия "Украинский центр "Безпека" и государственной акционерной холдинговой компании "Артем" действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании. Они заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более 16,5 миллиона долларов. В результате незаконной сделки авансовый платеж в размере более чем 8,2 миллиона американских долларов был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками схемы. При этом иностранная компания оборудования в Украине не поставляла", – говорится в сообщении.

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Как отмечается, действия злоумышленников поставили под угрозу обеспечение Вооруженных Сил боеприпасами во время противодействия российской агрессии.

"22 октября контрразведка СБУ во исполнение решения следственного судьи задержала в международном аэропорту "Борисполь" бывшего заместителя Министра экономического развития и торговли Украины. Бывшему чиновнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. На днях, 17 октября, в Киеве сотрудники СБУ в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержали руководителя госпредприятия и представителя иностранной компании. Гражданину Украины объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена), иностранцу по ч. 4 ст. 27 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины за подстрекательство должностных лиц к совершению противоправных действий. Госчиновнику уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком два месяца с правом внесения залога в размере 2,8 миллиона гривен. Решается вопрос об избрании меры пресечения иностранцу", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, директором компании "Безпека" является Владислав Глазунов, а заместителем министра экономики, отвечающим за оборонную сферу, с июля 2016 по сентябрь 2019 года был Юрий Бровченко.

Ранее сообщалось, что в Киеве российского шпиона приговорили к девяти годам тюрьмы.

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