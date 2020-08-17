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СБУ задержала экс-полицейского за поджог автомобиля львовской журналистки (фото)

17 августа, 20:25

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Бывший сотрудник Нацполиции подозревается в организации преступления

Служба безопасности Украины задержала во Львове бывшего сотрудника Национальной полиции, именно он, по версии следствия, в январе 2020 года организовал поджог автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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"Оперативники спецслужбы установили местонахождение и по решению следственного судьи задержали злоумышленника", – говорится в сообщении.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 27 (соучастие в преступлении) и ч. 2 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются

Напомним, в ночь на 30 января 2020 года неизвестный поджег автомобиль журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук. По словам свидетелей, мужчина в капюшоне поместил пакет с неизвестным веществом под щетки на лобовом стекле автомобиля Mitsubishi Colt и поджег его.

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Ранее сообщалось, что заказчиком полиция считает 48-летнего безработного и ранее судимого львовянина, известного в криминальном мире по контрабандным схемам, а также хищениям топлива Львовской железной дороги. Также в розыск был подан 43-летний майор полиции Львова. По мнению правоохранителей, именно он искал исполнителя и передал ему деньги за выполненную работу.

В феврале в Одессе был задержан исполнитель преступления – 19-летний житель Хмельницкого.

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