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СБУ задержала на взятке топ-чиновника Минэнергетики: подробности

Сегодня, 18:33

Чиновник требовал от работника другого подразделения министерства тысячу долларов

Взятка

Взятка / Фото: СБУ

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачили на взятке руководителя одного из департаментов Министерства энергетики и угольной промышленности. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от работника другого подразделения министерства тысячу долларов США. За указанную сумму неправомерной выгоды чиновник обещал работнику не передавать в правоохранительные органы материалы о нарушениях, якобы выявленных во время е-декларирования.

Правоохранители задержали руководителя департамента согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения всей суммы взятки.

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В рамках уголовного производства, начатого по ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления.

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Спецоперация по разоблачению противоправной деятельности чиновника проводилась совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

Ранее сообщалось, что силовики задержали украинских топ-чиновников государственных учреждений на взятке в 1,5 миллиона долларов.

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взятка СБУ

Источник: Сегодня

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