СБУ задержала организатора незаконных поставок продуктов питания в ОРДЛО

Жительница Харькова переправляла товары в ОРДЛО по схеме "прерванного транзита" через территорию РФ

СБУ. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Следователи Службы безопасности Украины задержали одну из организаторов схемы противоправных поставок пищевой продукции на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и незаконного возмещения НДС из госбюджета. Об этом передает пресс-служба СБУ.

Следователи спецслужбы установили, жительница Харькова возглавляла финансовую деятельность двух коммерческих структур. Под видом экспортных операций представители указанных предприятий переправляли товары в ОРДЛО по схеме "прерванного транзита" через территорию РФ.

Только по одному из контрактов на поставку пищевой продукции якобы в одной из африканских стран дельцы получили возмещение налога в размере 8 млн гривен. Для избежания уголовной ответственности директор скрывалась на временно оккупированной территории Донецкой области.

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Правоохранители задержали злоумышленницу в пограничном пункте пропуска "Гоптовка" при въезде в Украину. Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что на Донбассе вражеские обстрелы приводят к новым потерям ВСУ. С начала текущих суток боевики ранили бойца украинской армии. Его эвакуировали в военный госпиталь. По состоянию на 12:00 3 сентября враг уже четыре раза совершил вооруженные провокации по позициям подразделений Объединенных сил. Российско-оккупационные войска дважды вели обстрелы защитников Павлополя из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Как сообщали "Сегодня", 2 сентября пророссийские боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Противник обстреливал позиции подразделений ООС из запрещенного Минскими соглашениями оружия – артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате боевых действий ВСУ понесли потери.

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