СБУ задержала российский танкер: появилось видео с NEYMA

Силовики пришли на судно с обысками и изъяли документацию, провели допрос экипажа

Скриншот.

Служба безопасности Украины опубликовала видео с задержанного российского танкера NEYMA в порту Измаила, который участвовал в блокировании украинских кораблей в Керченском проливе во время спецоперации российских военных в ноябре 2018 года.

В спецслужбе сообщили, что 24 июля в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер NIKA SPIRIT, который по номеру 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS, идентифицирован как уже известный танкер "NEYMA", который был использован для перекрытия Керченского пролива .

Следствие установило, что танкера NEYMA, с целью сокрытия причастности в незаконных действиях и акте агрессии против украинских кораблей 25 ноября российскими владельцами изменено название на NIKA SPIRIT.

Сейчас группой следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончены санкционированные украинским судом следственные действия – обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов, записей радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов. Допрошены члены экипажа, изъяты документы необходимые, для установления истины в уголовном производстве.

Видео: СБУ

Как сообщали новости "Сегодня", 25 ноября 2018 года российские военные атаковали три украинских корабля МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь", которые были захвачены вместе с 24 членами экипажей. В ГПУ показали реконструкцию событий в Керченском проливе.

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