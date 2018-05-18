СБУ задержала сразу четверых телефонных террористов

Сегодня, 17:59

Телефонных "минеров" задержала СБУ в четырех областях

Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

В нескольких городах Украины сотрудники СБУ разоблачили четверых телефонных террористов, передававших ложные сообщения о минировании общественных зданий. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.

По информации ведомства, в Днепропетровской области был задержан житель Запорожья, который, будучи пьяным, заявил о "минировании" одной из станций Приднепровской железной дороги. В настоящее время задержанный находится под стражей. Ведется следствие.

Также в Днепре оперативниками был задержан местный житель, который придумал историю о минировании центрального офиса одной из компаний. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

А в Закарпатской области сотрудники спецслужбы разоблачили анонима, который также в состоянии алкогольного опьянения заявил о "минировании" торгово-развлекательного центра в Мукачево.

В Луганской области оперативники установили и задержали злоумышленника, который угрожал устроить взрыв в местной школе. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники СБУ напоминают, что ложные сообщения о минировании любых объектов наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет. За повторный звонок анонимы могут получить от четырех до восьми лет.

Напомним, ранее копы проверяли информацию о минировании торгово-развлекательного центра "Фабрика" в Херсоне, где накануне произошло вооруженное ограбление ювелирного магазина.

Также мы писали о поиске взрывчатки сразу в трех торговых центрах Львова. Работали соответствующие службы, а людей эвакуировали. Сообщение о заложенной взрывчатке полицейские получили по электронной почте.

Перед этим во  Львове, в "черную пятницу", когда проходили крупные распродажи, аноним сообщил о минировании двух крупнейших торговых центров. 
Донбасс, днепр, Запорожье, луганская область, закарпатская область

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"Сегодня"

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