СБУ задержала торговца оружием: в "меню" были противотанковые гранатометы и боеприпасы

Сегодня, 17:25

Мужчина продавал оружие на территории Донецкой и Днепропетровской областей

Сотрудники харьковского управления Службы безопасности Украины задержали мужчину, подозреваемого в продаже крупных арсеналов оружия на территории Донецкой и Днепропетровской областей. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.

Оперативники установили два факта продажи семи гранат РГД-5 и Ф-1, пяти гранатометов РПГ-22 и РПГ-26, а также полутора тысяч патронов для автомата Калашникова. Задержание было проведено сразу после продажи вооружений в Днепропетровской области.

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Задержанному сообщили о подозрении по статьям "ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия". Ведутся следственные действия.

Ранее во Львовской области задержали сержанта ВСУ, который торговал взрывчатыми веществами и боеприпасами. За две гранаты РГД-5, 20 пороховых зарядов и около двухсот патронов калибра 7,62 мм он получил не более 4 тыс. гривен.

А в Запорожской области Токмакский районный суд вынес приговор старшему матросу одной из воинских частей ВСУ, который украл нескольких тысяч боеприпасов.
Харьков, оружие, боеприпасы, донецкая область, Днепропетровская область

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