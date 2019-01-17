СБУ задержала выдворенную из России антиукраинскую пропагандистку
Женщина разыскивалась украинскими правоохранительными органами за сепаратизм и скрывалась в России
Служба безопасности подтверждает, что Россия действительно выдворила со своей территории в Украину львовскую экс-журналистку Елену Вищур (Бойко), которая в Украине разыскивалась за сепаратизм. Она уже задержана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что начиная с 2014 года, она распространяла в интернете материалы антиукраинского характера, подстрекала украинцев к противостоянию за политические убеждения, публично призывала к нарушению территориальной целостности Украины.
"В августе 2015 года, выехав на временно оккупированные территории, а впоследствии и в РФ, она в средствах массовой информации постоянно призывала к изменению границ территории или государственного устройства Украины", – сказала в СБУ.
За эти действия 14 декабря прошлого года пропагандистка была объявлен в розыск, а 15 декабря Галицкий районный суд Львова дал разрешение на ее задержание с целью рассмотрения вопроса о ее аресте.
Сейчас представители львовского СБУ ведут следствие в уголовном производстве по ч. 2 ст. 110 УК ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины").
Напомним, в марте 2018 года СБУ выдворила из Украины российскую пропагандистку. На родину выгнали работницу телеканала "Россия-24" Наталью Гончарову.
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