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СБУ задержала выдворенную из России антиукраинскую пропагандистку

Сегодня, 09:58

Женщина разыскивалась украинскими правоохранительными органами за сепаратизм и скрывалась в России

СБУ задержала выдворенную из России антиукраинскую пропагандистку https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/035/0c1/5c40350c1e58b.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/035/0c1/5c40350c1e58b.jpg Украина Женщина разыскивалась украинскими правоохранительными органами за сепаратизм и скрывалась в России

Служба безопасности подтверждает, что Россия действительно выдворила со своей территории в Украину львовскую экс-журналистку Елену Вищур (Бойко), которая в Украине разыскивалась за сепаратизм. Она уже задержана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что начиная с 2014 года, она распространяла в интернете материалы антиукраинского характера, подстрекала украинцев к противостоянию за политические убеждения, публично призывала к нарушению территориальной целостности Украины.

"В августе 2015 года, выехав на временно оккупированные территории, а впоследствии и в РФ, она в средствах массовой информации постоянно призывала к изменению границ территории или государственного устройства Украины", – сказала в СБУ.

За эти действия 14 декабря прошлого года пропагандистка была объявлен в розыск, а 15 декабря Галицкий районный суд Львова дал разрешение на ее задержание с целью рассмотрения вопроса о ее аресте.

Сейчас представители львовского СБУ ведут следствие в уголовном производстве по ч. 2 ст. 110 УК ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины").

Напомним, в марте 2018 года СБУ выдворила из Украины российскую пропагандистку. На родину выгнали работницу телеканала "Россия-24" Наталью Гончарову.

Россия, СБУ, пропагандист

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