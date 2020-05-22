СБУ запретила въезд в Украину Фадееву и Зюганову

Служба безопасности только за последний месяц сделала невъездными в Украину четыре десятка иностранцев, среди которых два известных россиянина – Геннадий Зюганов и Максим Фадеев, сообщает пресс-служба ведомства.

"За последний месяц СБУ запретила въезд в Украину 41 иностранцу. Среди них: российские пропагандисты, члены террористических организаций, сепаратисты и сторонники неонацизма. СБУ принимает такие решения в отношении лиц, действия которых несут угрозу национальной безопасности и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.

СБУ также показала инфографику, в которой указано, что среди невъездных оказались и лидер КПРФ (Коммунистическая партия РФ) Геннадий Зюганов, а также российский продюсер и певец Максим Фадеев. Им запрещен въезд в Украину сроком на три года.

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Как сообщали новости "Сегодня", в марте украинские пограничники отказали во въезде двум российским бизнесменам в Украину и запретили им въезд в страну на три года. Женщина и мужчина заявили, что они предприниматели, а целью их приезда в Украину является оформление американских виз. В конце февраля в Украину не пустили писателя и журналиста из России.

А в начале февраля пограничники в аэропорту "Киев" не пустили в Украину россиянку, которым она еще и пыталась дать взятку, лишь бы ее пропустили в нашу страну.

Смотрите также в сюжете, как российской блогерше Александре Митрошиной, на встрече с которой в Киеве произошло жесткое задержание украинских активистов, запретили въезд на территорию Украины:

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