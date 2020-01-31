СБУ запретила въезд в Украину Валерию Сюткину

Сюткину запретили въезд. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

После сообщений о том, что российских звезд театра не пустили на гастроли по Украине, появилась информация о том, что Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткин.

"СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткин за его высказывания о "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ", – говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

В ведомстве напомнили, что СБУ принимает решение о запрете в случае наличия информации о действиях иностранца, которые несут угрозу национальной безопасности Украины.

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"Кроме СБУ запретить въезд также могут другие госорганы, в частности Государственная пограничная служба. В случае нарушения правил пересечения границ Украины, в частности административной границе с Крымом, вопрос рассматривается Госпогранслужбой (согласно статье 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства")", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в январе разгорелся скандал из-за российской блогерши и экс-журналистки пропагандистского телеканала "Россия" Александры Митрошиной – она уклонилась от ответа активистов на вопрос, кому принадлежит аннексированный ее страной Крым. Митрошиной запретили въезд в Украину.

Мы также сообщали, что за минувший год украинские пограничники отказали во въезде в Украину более 7 тысячам российских граждан.

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