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СБУ заявила, что будет добиваться экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера

30 июля, 12:58

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Вопросами экстрадиции займется Офис генпрокурора

Украина будет инициировать экстрадицию задержанных накануне в Минске боевиков ЧВК "Вагнер", которые воевали на Донбассе.

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Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, цитирует "Интерфакс-Украина".

"СБУ будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков", – отмечается в сообщении.

Также сообщается, что вопросами экстрадиции будет непосредственно заниматься Офис генерального прокурора.

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Ранее МИД Украины не исключил возможности того, что Украина потребует экстрадиции воевавших на Донбассе боевиков.

Также 30 июля Украина и Беларусь обсудили задержание "вагнеровцев" – было принято решение усилить контроль на границе.

29 июля в Беларуси были задержаны 33 боевика российской частной военной компании "Вагнер", всего их, по оперативным данным, въехало на территорию страны около 200 человек. Поиски остальных продолжаются. 14 задержанных наемников участвовали в боевых действиях на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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Беларусь Минск экстрадиция ЧВК Вагнера

Источник: Интерфакс-Украина

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