Счастливые истории семей: 21 ребенок ДДСТ Басараб

К 10-летию портала sirotstvy.net специалисты программы "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!" рассказывают о семьях опекунов, усыновителей и приемных родителей. И в этот раз мы поговорили с семьей Басараб, которая три года принимает участие практически во всех мероприятий Фонда, связанных с детьми и родителями.

Андрей и Наталья Басараб уже семь лет являются приемными родителями и два последних – родителями ДДСТ. На данный момент семья воспитала 21 ребенка (вместе с нынешними семью детками). Дом семейного типа Басарабов впервые познакомился с работой Фонда Рината Ахметова на тренинге для усыновителей в 2017 году.

О тренингах Фонда

"Когда я попала на тренинг Фонда впервые, мне очень понравилось все: и отношение, и темы, и люди, – вспоминает Наталья Басараб. – С тех пор мы стараемся бывать на каждом мероприятии Фонда. Такие тренинги всегда очень полезны родителям. Во-первых, мы знакомимся друг с другом. Во-вторых, получаем информацию, которая нас интересует. Часто поднимаются темы, о которых мы прежде не задумывались. Тренеры раскрывают наш внутренний потенциал. Мы сами у себя находим новый ресурс. Это здорово, когда приемным родителям удается бывать на таких тренингах. Кроме того, Фонд Рината Ахметова проводит множество мероприятий для наших детей, вся моя детвора очень любит и ждет каждый новый тренинг. Для них это настоящий праздник! Это новые встречи, нужная информация, которая потом очень им пригодится в жизни".

"Давай усыновим ребенка?"

Идея стать приемными родителями сначала возникла у главы семьи, Андрея.

"Мы уже 23 года вместе, у каждого из нас от первых браков есть дети, но общих не получалось, – рассказывает Наталья. – И тогда Андрей задал мне вопрос: "Давай усыновим ребенка?". Я поначалу восприняла все в штыки: "Да ты что? Нет, мало ли, какие гены окажутся у этого ребенка". Но потом муж встретил старого друга, который пригласил нас к себе в гости. Их семья работала в одном из киевских детских центров. Именно там я впервые увидела детей из интернатов. Я на тот момент была руководителем пекарни в киевском гипермаркете, долго и успешно работала по своей профессии, но деток-сирот не видела. Были некие общие представления, что они неблагополучные, неухоженные и так далее. А тут, в центре, я увидела иное – детки ухоженные, умненькие. Они очень похожи на наших родных, которые росли в семьях. Мы стали ходить к ним в гости чаще. Спустя совсем немного времени нас с мужем спросили: "А вы не хотите стать приемными родителями? Нам очень нужны толковые люди…" Мы прошли первое собеседование, после которого нам дали добро и предложили пройти курсы обучения для опекунов и усыновителей. И через полгода мы стали приемными родителями".

Читайте также: Счастливые истории усыновления: "Когда Ванюша первый раз забрался к мужу на колени, я увидела в его глазах абсолютное счастье"

Первый опыт

"Первым нам дали мальчика 17,5 лет, – вспоминает Наталья Басараб. – Поначалу я не сильно переживала, так как с мальчиками мне всегда было легче, у меня свой сын вырос. Но оказалось все не так просто. Он с порога спросил: "Куда вещи бросить?" Я ему быстренько показала, что и куда, предложила выбрать комнату. Он выбрал. Потом спросил: "Что есть поесть?" "Первое, второе, фрукты, компот и выпечка – что пожелаешь!" – радостно отозвалась я, отвела его на кухню, покормила. Он поел, потом, не говоря и спасибо, сел за компьютер ко мне спиной – и все. И тут, об эту спину разбились все мои розовые очки по поводу простоты и легкости миссии приемных родителей. Я сразу вспомнила, что нам говорили на курсах".

Первые плоды

"Вообще, наш приемный первенец – мальчик очень хороший, красивый, умеет хорошо говорить. Он мечтал стать барменом. Прошел курсы вождения. Но вот к усердию и терпению он привыкал уже потом. Тогда у нас он все мечтал уйти во взрослую жизнь. У него уже было сформировано понимание и отношение к миру и людям. Так как мы были у него пятые родители, он считывал каждый наш жест и слово. Тем более, что мы тогда еще были совсем зеленые и неопытные. Тем не менее, первые полезные плоды все же были. Мы учили его санитарии, в колледже бегали с ним по кабинетам, договаривались о пересдачах 13 несданных зачетов из 17 необходимых. Словом, общими усилиями мы добились того, что он стал снова учиться, сдал "хвосты". Потом он попросился перейти в социальное общежитие. Спустя два года мы с ним встретились. Он работает на стройке, умеет делать все, трудится сутками, чтобы заработать. Многие его взгляды на жизнь изменились, он с большой теплотой вспоминал наш дом, особенно застолья. Цитировал наши слова, которые успел оценить за эти годы, и честно признался: "С вами было так хорошо…".

Читайте также: Счастливые истории усыновления: "Не расстраивайся, папулечка! Я всегда буду вас с мамой защищать!"

"Каждый из детей нас чему-то учил"

"С тех пор мы были родителями 20 детям, включая семерых, которые с нами сейчас, – продолжает приемная мама. – С одной стороны, каждый из них чему-то нас учил, показывал наши слабые стороны и недоработки, какие-то наши личные незакрытые потери. С другой стороны, благодаря детям мы по-иному посмотрели на собственных родителей. Сейчас мы неимоверно благодарны им за то, что они вырастили нас в любви, добре, тепле, дали нам отличный старт и возможность получить профессию по душе. И теперь мы уже передаем этот опыт деткам, которые были лишены такой родительской мудрости, тепла и доброты".

(Продолжение читайте в пятницу)

Реклама

Все подробности в спецтеме Счастливые истории усыновления

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама