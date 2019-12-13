Счастливые истории усыновления: Кропивницкий

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Всеукраинскому порталу усыновления "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!" исполнилось 10 лет. К этой дате Фонд Рината Ахметова и сайт "Сегодня" начинает совместный спецпроект – "Счастливые истории усыновления". Каждую неделю мы будем публиковать истории семей, которые нашли деток благодаря порталу Sirotstvy.net. Расскажем о том, какой путь они прошли, с какими трудностями столкнулись и как эти дети живут сейчас.



Сегодня Викуле Константиновой пять лет. У нее есть четырехлетняя сестричка Вероника. Старшая, Вика, занимается гимнастикой, быстро учит стихи на память и обожает выступать на утренниках. Еще пять лет назад ни один врач, и уж тем более воспитатель не надеялся, что этот 10-месячный ребенок, весом 6 кг, неподвижно лежащий в боксе, проживет больше года.

Все изменилось, когда малышку с семью страшными диагнозами решила усыновить семья Анастасии и Александра Константиновых из Кропивницкого. И первая их заочная встреча с ребенком состоялась на портале "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!".

Отправная точка

"В 2013 году информации о детях-сиротах, какая есть сейчас, просто не было. Тема усыновления была табу, каждая семья все вопросы решала с огромным трудом и тайно от окружающих, – вспоминает Анастасия. – Как было принято, мы тоже никому ничего не говорили. Именно тогда я нашла портал sirotstvy.net – единственный ресурс, на котором можно было читать истории людей, просматривать анкеты детей".

Как уговорить мужа

Как правило, первой на усыновление решается женщина. Так случилось и в семье Константиновых.

"Я не прессинговала его, не надоедала, а уговаривала аккуратно и "капельно", – с улыбкой вспоминает Анастасия. – Так, чтобы в конце концов муж решил, что он хочет этого сам. Я и сама вынашивала идею усыновления целых полгода. И хотя поначалу муж сказал мне нет, я постепенно, день за днем подпитывала его нужной информацией. То "случайно" оставляла на его компьютере открытой страничку портала. То рассказывала истории, которые прочитала, посмотрела. Аргументация у меня была железная: "Нет – так нет. Саша, я просто тебе покажу/расскажу…". Через полгода муж согласился, чтобы я потихоньку собирала документы для получения статуса кандидата в усыновители".

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Жила порталом полгода

Чтобы получить статус кандидата в усыновители, уходит в среднем полгода. Анастасия решила не терять время даром – продолжала мониторить анкеты детей.

"С января по октябрь 2014 года каждый мой день начинался с открытия портала "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!", – рассказывает мама. – Вообще, я жила в своем мире иллюзий. Мне казалось, что главное – найти анкету ребенка, выбрать своего, который запал в душу, а остальное само собой решится. Вот я приду в интернат со статусом кандидата, и меня встретят с цветами, отдадут ребенка, скажут спасибо и отпустят домой. Но чем больше я вникала, тем больше убеждалась: все гораздо сложнее. Портал очень помог не только анкетами, но и ответами на мои бесчисленные вопросы. Консультанты успокаивали и подсказывали, куда двигаться дальше. Так что я просто с сайтом жила".

В очереди на ребенка

"Когда оформили документы, я долго не понимала, как можно стоять в очереди на ребенка. Я всегда считала, что сама должна выбрать, своим сердцем, и мы в любом случае должны встретиться. С мая по октябрь мой рабочий день начинался с того, что я включала компьютер и заходила на портал Фонда, смотрела обновление базы. Я как-то думала, что мой ребеночек должен как-то нарисоваться. Тех, что мне нравились, я прозванивала, уточняла. В сентябре нам понравилась одна девочка из Киева, мы созвонились со службой и приехали в столицу, чтобы увидеть ее. Оказалось, что к ней уже ходят приемные родители, а нам этого даже не сказали. Так что мы покатались по Киеву и вернулись в Кропивницкий. И вот в октябре на сайте, наконец, появились три новых девочки из Одесской области. Все "с особыми потребностями", у одной – гепатит, у второй – ВИЧ, а у третьей – атрезия хоан".

Ребенок с диагнозом

Анастасия позвонила в Одесскую службу по делам детей узнать о 10-месячной девочке с атрезией хоан.

"Хотя в интернете на форумах я начиталась, что это страшная болезнь, мы все равно решили приехать и посмотреть на нее, – вспоминает мама. – Однако, когда приехали, оказалось, что малышка сейчас в Киеве на операции. Мы погуляли по славному городу Одесса и вернулись домой. Я уже на портале читала не анкеты, а истории. В интернете искала все про атрезию хоан. Дело в том, что малышка родилась недоношенной, и у нее в носу была перегородочка, из-за чего носом дышать она вообще не могла. Нашли в Кропивницком врачей, которые заочно пообещали помочь. Кстати, у Виктории до сих пор есть шрам под ребром, где ей вставляли трубку, чтобы она дышала".

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Первая встреча

Через три недели семья Константиновых выяснила, что малышку прооперировали и уже вернули в Одессу.

"Когда мы снова оказались в Одессе, нас отговаривали от этого шага все, кто только мог, аргументируя тем, что у нее семь диагнозов, – продолжает Анастасия. – И то, что ее анкета оказалась на портале, – чудо, потому что никто не планировал ее даже оформлять, считали, что у нее нет шансов. В первый визит в учреждение нам даже не дали официальную справку, сказали просто поехать, посмотреть. В детском доме нас очень прохладно встретили и с трудом позволили посмотреть на малышку. Она лежала в боксе, головка повернута в левую сторону. Ощущение, что ее даже редко переворачивали. Она была такой маленькой, что я бы дала ей от силы месяца четыре. Уехали мы в полнейшем шоке. Муж и до этого не был в восторге от идеи усыновления, а после первого посещения категорично заявил: "Нет". А я поняла, что да".

Три недели Анастасия поплакала.

"Слезы мои видел только муж, на работе я всем улыбалась и ничем не выдавала своего состояния, – вспоминает мама. – Но в итоге мы решили с мужем, что я еще раз должна ее увидеть, иначе не смогу жить. Мы снова позвонили в службу, приехали туда, и нам выписали официальную справку о том, что мы едем знакомиться с этим ребенком. И в этот раз нас встретили совсем иначе. Нас действительно рады были видеть, завели в медпункт, успокаивали по поводу диагнозов. Потом принесли малышку – и первым делом положили на руки…Саше. А малышка за нос нашего папу хвать! И все. Я по нему видела – он уже не сможет больше сказать нет. Тем более оказалось, что у нее обворожительная улыбка! Нам позволили видеться с малышкой. В итоге тогда мы пробыли в Одессе четыре дня".

Через два месяца состоялся суд. В итоге ребенка все же позволили забрать через 12 дней. 6 января Вику привезли домой, а 7-го – отпраздновали ее первый день рождения.

Ужас врачей

Когда Анастасия с малышкой пришли к участковому врачу, та открыла карточку и ужаснулась. Весила Виктория всего 6,6 кг и рост был 66 см.

"Поначалу врач предложила оформить инвалидность, но я категорически отказалась, – говорит мама. – Нас еще в Одессе предупреждали, что у нее половина легкого не раскрыта, а это типа проблема на всю жизнь. У нее была назначена плановая операция на сентябрь 2015 года, планировали вырезать эту нераскрытую долю легкого. Но я была категорична: "Мы не будем становиться на инвалидность, будем снимать диагнозы".

Первые девять месяцев были очень тяжелыми, Анастасии дали отпуск по уходу за ребенком, так как при усыновлении декрет не дают.

"Муж приходил с работы, а я уставшая больше, чем он, – вспоминает мама. – Тут еще оказалось, что я… беременна. Благо, что Виктория – прекрасная девочка, которая спала до 10 утра и спокойно ела кашу, поэтому мы выжили, так как у меня начался страшный токсикоз. Операция Вики в Охматдете в Киеве была назначена на сентябрь. И как раз в это время мне надо рожать. В итоге муж с малышкой поехал в Охматдет и вернулся с новостью: операция не нужна, у Вики нормальные, ровные легкие. Все хорошо! Медицинскими терминами это было объяснить невозможно. В три годика Вике сняли все диагнозы, кроме атрезии хоан, так как оно хроническое, и снять его можно только после шести лет. Вика с двух лет ходила на танцы, потом на гимнастику, участвует в соревнованиях, знает все стихи, не пропускает ни одного мероприятия. Она очень много дарит любви. Я к ней подхожу, как на подзарядку. Это при том, что она же сама до года была одна! А это не может не отразиться в дальнейшем. Первые полтора месяца у нас она даже не умела плакать. Видимо, не понимала, зачем…".

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Не бойтесь принимать деток в семью!

"Меня удивляют люди, которые считают: "Ну что там изменится, если усыновишь одного ребенка?" – резюмирует Анастасия. – От этого очень многое изменится! Спасти жизнь одного ребенка – это уже очень много. Да, это непросто. Нужно понимать, что это большая ответственность. Для этого нужно полюбить этого ребенка. Любовь творит чудеса. Дети умеют отвечать на любовь любовью. И вообще, это здорово – подарить кому-то новую семью и шанс на новую, здоровую жизнь".

Портал www.sirotstvy.net начал работу 9 декабря 2009 года в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!". Он стал уникальным ноу-хау Фонда Рината Ахметова, настоящим прорывом для тогда еще не диджитализованного общества. Программа и портал стали лидерами национального усыновления. Все годы работы их суть остается неизменной – помочь детям обрести счастье в семье. А также показать, что приемное родительство – это ответственный, но посильный шаг. Сегодня на портале размещены анкеты почти 6000 детей, порядка 10 000 детей благодаря ему нашли родителей.

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