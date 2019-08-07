"Считаем неприемлемым": военные прокуроры жестко обратились к замглавы Офиса президента

Руслан Рябошапка засомневался в надобности военной прокуратуры, на что получил жесткий ответ

Руслан Рябошапка / Фото: president.gov.ua

Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка рассказывал о планах обновления Генеральной прокуратуры, если станет генпрокурором. Он также заявил, что не видит необходимости в существовании военной прокуратуры. Этим он возмутил коллектив военных прокуроров, которые выступили с гневным заявлением. Соответствующее заявление опубликовано на странице ГПУ в Facebook.

Отмечается, что восстановление системы военных прокуратур было обусловлено началом российской агрессии и за пять прокуроры и следователи добились следующих результатов:

к уголовной ответственности за ведение агрессивной войны привлечены 263 человека, среди которых 68 граждан РФ (из них 21 чиновник, 18 генералов и адмиралов, 18 судей РФ);

установлено 160 мест незаконного содержания пленных (военнослужащих ВС Украины и гражданского населения);

допрошены 1800 пострадавших, которых незаконно удерживали и пытали военнослужащие РФ и участники т.н. "ДНР" и "ЛНР";

передано в офис прокурора Международного уголовного суда более 1000 страниц доказательств российской агрессии и совершении ее представителями военных преступлений;

по делу о захвате РФ украинских военных моряков и судов вблизи Керченского пролива к уголовной ответственности привлечены 15 военнослужащих РФ. Министерству юстиции Украины передано доказательства противоправных действий РФ для участия в рассмотрении Международным трибуналом по морскому праву указанной дела;

по результатам представительской деятельности заявлено исков на сумму почти 3,5 млрд грн, удовлетворено исков на сумму почти 2,5 млрд грн, предупреждена незаконная реализация государственных предприятий на сумму 52 млн грн, возвращено мобилизационных резервов на сумму 140 млн грн; возвращено 77 тыс. гектаров земель стоимостью 2 млрд грн;

в суд направлено 1300 обвинительных актов по коррупционным преступлениям.

Рябошапке напомнили, что военных прокуроров намного меньше, чем гражданских, однако 75% обвинительных актов по военной агрессии России направлено в суд именно военными прокурорами.

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"Считаем неприемлемыми заявления о ненужности военной прокуратуры, которые обусловлены поверхностным представлением о ее деятельности. Надеемся, что очередные реформы будут конструктивными и обдуманными, лишенными чьих-то заказов, упакованных в реформаторскую обертку с бантиком", – заявил коллектив военных прокуроров.

Как сообщали новости "Сегодня", в ноябре прошлого года из-за агрессии РФ на Азове российским силовикам сообщили о подозрении. По восьмерым военнослужащим ФСБ РФ сообщения о подозрении направлены по месту службы.

Также стало известно, что судом предоставлено разрешение на задержание четырех генералов, адмиралов РФ, девяти офицеров и двух рядовых российских военнослужащих.

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