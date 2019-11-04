Наблюдатели о разведении сил в Петровском: Боевики занимаются очковтирательством

/ Фото: AFP

Разведение сил на Донбассе переходит во вторую фазу – отвод войск с обеих сторон в районе Петровского. Однако украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) опровергают информацию о начале этого процесса с 4 ноября, как об этом заявляют боевики, из-за отсутствия семидневного режима тишины на этом участке.

3 ноября в СМИ появилась информация, что оккупационные войска якобы готовы начать отвод войск уже 4 ноября в районе Петровского и в 12:00 обещают дать сигнал (белую ракету), однако украинская сторона называет это провокацией.

"В этом контексте, заявления представителей оккупационных властей относительно намерений начать процесс разведения на участке №3 является ничем иным, как очередной провокацией и очковтирательством мировому сообществу. Таким образом, выдавая воображаемое за желательное, главари самопровозглашенных квази образований не соблюдают Минские договоренности и взятые на себя обязательства в формате Трехсторонней контактной группы", – говорится в заявлении.

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В СЦКК напоминают, что, согласно отчету ОБСЕ, 30 октября был зафиксирован обстрел в пределах участка разведения сил в Петровском. Следовательно, еще не прошло семи дней режима тишины и не может быть начат зеркальный отвод войск.

Как передавали новости "Сегодня", 29 октября в 12:00 началось разведение сил в Золотом. В штабе Объединенных сил сообщали, что ОБСЕ подтвердила начало этого процесса с обеих сторон. Напомним, изначально он должен был начаться 7 октября, но был сорван боевиками. 1 ноября в ООС сообщили, что завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) в районе Золотого-4, что зафиксировала мониторинговая миссия. Военные рассказали, как долго будет длиться разминирование возле Золотого.

Говоря о ситуации в Петровском, то недавно президент Украины рассчитывал, что разведение сил на этом участке может начаться уже 4 ноября. Однако позже министр обороны Андрей Загороднюк заявил о срыве разведения войск в Петровском из-за обстрелов со стороны боевиков. Отметим, что там, как и в Золотом, ожидают семидневного режима тишины.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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