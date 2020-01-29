Сдал россиян с потрохами: СБУ вывела из "ДНР" очередного "экс-министра"

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На днях на Донбассе захватили в плен брошенного оккупантами боевика, а теперь контрразведка СБУ провела спецоперацию по выводу с оккупированной территории бывшего т.н. "министра угольной промышленности ДНР", сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники установили, что "чиновник" боевиков регулярно посещал заседания "правительства ДНР" и принимал активное участие в формировании внутренней политики "профильного министерства". Он, в частности осуществлял регулирование деятельности предприятий угольнодобывающей промышленности и распределение энергетических ресурсов на оккупированных территориях.

"После отстранения от должности злоумышленник начал в "ДНР" собственный бизнес, пытался дистанцироваться от работы в "правительстве" псевдореспублики и размышлял над возвращением на подконтрольную украинской власти территорию. Он вернулся в мирные районы Украины благодаря спецоперации, разработанной СБУ. Сразу после вывода из так называемой "ДНР" он официально оформил соответствующее заявление в СБ Украины, в котором сообщил о своем участии в функционировании незаконно сформированных на оккупированных территориях "органов власти". Мужчина предоставил подробные показания о конкретных фактах непосредственной причастности РФ к процессу оккупации отдельных районов Донбасса. "Экс-министр" также засвидетельствовал причастность госслужащих РФ, находящихся на оккупированных территориях Донецкой области как "советники", к организации преступных схем по хищению бюджетных средств РФ, выделенных для функционирования объектов угольно-промышленного комплекса псевдореспублики", – сообщили в СБУ.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее СБУ сдался "экс-министр аграрной политики ДНР". В СБУ отмечали, что т.н. "руководство ДНР" планировало "отстранить чиновника", "повесив" на него и оружие, и хищения имущества.

Позже сам "экс-министр " рассказал о преступлениях РФ на Донбассе. По его словам, Путин со своим "русским миром" ввел в заблуждение людей и только зарабатывал деньги. Также он рассказал, как у него отобрали бизнес и бросили на подвал.

А тем временем на фронте ситуация продолжает оставаться напряженной, враг не прекращает обстрелы. Подробней смотрите в сюжете:

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