Сдали себя с потрохами: Россия "засветила" доказательства поставок оружия на Донбасс (фото)

Появилось очередной доказательство поставок Россией вооружения на Донбасс, причем на этот раз оккупанты сами себя "сдали с потрохами". Об этом написал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

На одном из видео, где у оккупанта берут интервью российские пропагандисты, на заднем плане оказался любопытный боеприпас российского производства, который в ВСУ не используется.

"Очередное доказательство так называемой гуманитарной помощи российских небратьев "мирным" шахтерам оккупационных войск. В 1998 – 1999 годах к гранатомету РПГ-7в1 был разработан выстрел ОГ-7В с калиберной осколочной гранатой (ведущий конструктор Н.Н. Коновал). Выстрел 0Г-7В предназначен для подавления живой силы, расположенной на открытой местности, в укрытиях полевого типа и зданиях, для поражения небронированной техники. Граната не имеет реактивного двигателя, ее калибр – 40 мм, масса выстрела – 2 кг. Выстрел комплектуется штатным метательным зарядом ПГ-7ПМ", – написал "Штирлиц".

Как сообщалось, группа "Информационное сопротивление" представила доказательства присутствия войск РФ на Донбассе. Так, экспертам "ИС" удалось обнаружить использование на оккупированных территориях востока Украины новейших станций шифрованной связи, которыми могут управлять только специально подготовленные российские военные.

В июне Украина подала в Международный суд Меморандум о финансировании Россией терроризма. В МИД сообщили об огромном объеме доказательной базы – 17,5 тысячи страниц в 29 томах общим весом в 90 килограммов.