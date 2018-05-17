"Сдать в аренду пустое место в чемодане" поможет новый украинский сервис

Украинцы создали необычный мобильный сервис доставки посылок TravelPost. Необычный тем, что каждый его пользователь может хотя бы на день стать конкурентом классической почте и доставить посылку за вознаграждение.

За первую неделю после официального запуска одноименное мобильное приложение получило около 25% регистраций от проживающих за рубежом украинцев. Разработчики надеются, что сервис станет связующим звеном между разделенными семьями и позволит пересылать посылки и подарки родным быстрее и дешевле.

Владельцы смартфонов на базе Android и iOS получили возможность стать первыми пользователями сервиса. Веб-версии пока не существует.

Такой вид доставки называется "краудшиппинг" (от crowd (англ.) – толпа; shipping (англ.) – отправка). Он только начинает набирать обороты в Европе и США, но в Украине подобных проектов еще не было.

"Украина – большая страна. Ежедневно тысячи посылок пересекают ее из одного конца в другой. Но их могло бы быть намного больше: кто-то отказывается отправить подарок родным, узнав цену доставки; кому-то очень нужно доставить посылку уже сегодня; у кого-то в ней "органические продукты", которые не каждая организация возьмется перевезти. Мы считаем, что люди заслуживают быть ближе не только в мессенджерах, но и отправляя реальные знаки внимания, которые можно ощутить. И если почтовые службы не всегда готовы помочь, обычные люди сами могут создать альтернативную почтовую сеть по всему миру", – говорит сооснователь проекта Ярослав Львович.

Разработчики утверждают, что TravelPost поможет путешественнику покрыть часть своих расходов на поездку, а отправителю – не переплачивать за услугу доставки. Это достигается тем, что сервис не устанавливает цены на перевозку – стороны договариваются о подходящем вознаграждении сами.

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