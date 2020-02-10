"Себе ошейник одень, собака": Маруся Зверобой резко ответила прокурору в суде

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Печерский районный суд Киева рассматривает вопрос о мере пресечения для волонтера Маруси Зверобой (Елены Биленькой). При этом она не единожды резко высказывалась в адрес и прокуроров, и президента Украины, и даже генерального прокурора.

Прокурор отметил, что у следствия достаточно доказательств против волонтера, поэтому настаивал на избрания меры пресечения в виде личного обязательства. Он просил суд обязать Зверобой сдать загранпаспорт, являться к следователю и носить электронный браслет.

Сразу после слов прокурора Зверобой дерзко ответила: "Себе ошейник одень, понял? Собака".

Во время перерыва волонтер пыталась узнать фамилию прокурора, с которым общается. Он сказал, что его фамилия Чекрыжев, после чего она вместе с присутствующими начали шутить, на что прокурор призвал уважать друг друга.

"Почему я должна вас уважать, вы не предоставили ни единого доказательства, что я кому-то угрожала. Почему я вас должна уважать? Вы стоите и работаете, на кого там, на Рябошапку (генеральный прокурор Руслан Рябошапка. – Ред.), чтоб он сдох", – сказала Зверобой, чем вызвала аплодисменты присутствующих.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября 2019 года нардеп София Федина вместе с волонтером Марусей Зверобой запустили в соцсетях стрим, в котором комментировали поездку президента в Золотое, где он резко пообщался с ветеранами-добровольцами. Политик и волонтер обсуждали варианты возможной гибели главы государства на Донбассе. В ГБР уже квалифицировали действия Федины и Зверобой по ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины (Угроза убийством в отношении президента Украины). Читайте все подробности скандала с Фединой и Зверобой, связанного с угрозами Зеленскому.

28 ноября в дом Зверобой пришли с обыском детективы Госбюро расследований. Позже сама Зверобой рассказала, что у нее изъяли.

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