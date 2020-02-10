Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,54
26,9

"Себе ошейник одень, собака": Маруся Зверобой резко ответила прокурору в суде

10 февраля, 12:38

Прокурор просил суд удовлетворить ходатайство прокуроров и это не понравилось подозреваемой

Скриншот

Скриншот

Реклама

Печерский районный суд Киева рассматривает вопрос о мере пресечения для волонтера Маруси Зверобой (Елены Биленькой). При этом она не единожды резко высказывалась в адрес и прокуроров, и президента Украины, и даже генерального прокурора.

Прокурор отметил, что у следствия достаточно доказательств против волонтера, поэтому настаивал на избрания меры пресечения в виде личного обязательства. Он просил суд обязать Зверобой сдать загранпаспорт, являться к следователю и носить электронный браслет.

Сразу после слов прокурора Зверобой дерзко ответила: "Себе ошейник одень, понял? Собака".

Во время перерыва волонтер пыталась узнать фамилию прокурора, с которым общается. Он сказал, что его фамилия Чекрыжев, после чего она вместе с присутствующими начали шутить, на что прокурор призвал уважать друг друга.

"Почему я должна вас уважать, вы не предоставили ни единого доказательства, что я кому-то угрожала. Почему я вас должна уважать? Вы стоите и работаете, на кого там, на Рябошапку (генеральный прокурор Руслан Рябошапка. – Ред.), чтоб он сдох", – сказала Зверобой, чем вызвала аплодисменты присутствующих.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября 2019 года нардеп София Федина вместе с волонтером Марусей Зверобой запустили в соцсетях стрим, в котором комментировали поездку президента в Золотое, где он резко пообщался с ветеранами-добровольцами. Политик и волонтер обсуждали варианты возможной гибели главы государства на Донбассе. В ГБР уже квалифицировали действия Федины и Зверобой по ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины (Угроза убийством в отношении президента Украины). Читайте все подробности скандала с Фединой и Зверобой, связанного с угрозами Зеленскому.

28 ноября в дом Зверобой пришли с обыском детективы Госбюро расследований. Позже сама Зверобой рассказала, что у нее изъяли.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

суд прокуроры Маруся Зверобой

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину активно везут новые авто: ТОП-10 марок января
В Украину активно везут новые авто: ТОП-10 марок январяАвто
Должников за коммуналку ждут неприятности
Должников за коммуналку ждут неприятностиЖКХ
Накапливайте кто как может: эксперт объяснил, почему проблем с пенсиями будет больше
Накапливайте кто как может: эксперт объяснил, почему проблем с пенсиями будет большеЭкономика
В Украине появятся две военные базы по стандартам НАТО: где построят
В Украине появятся две военные базы по стандартам НАТО: где построятУкраина
Джемилев: Украина пустит воду в Крым, но есть одно условие
Джемилев: Украина пустит воду в Крым, но есть одно условиеУкраина
Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Папой Римским
Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Папой РимскимПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...