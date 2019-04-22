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Съеденные бюллетени, бомбы и побеги: какими курьезами запомнился второй тур выборов в Украине

Сегодня, 13:54

На один из участков даже пришлось вызывать спасателей


В Украине завершился второй тур президентских выборов. Голосования прошло неспокойно: люди ели бюллетени, пугали бомбами и убегали с документами. Самые интересные и смешные события собрали журналисты "Сегодня".

В частности, в Никополе пьяный избиратель вышел из кабинки для голосования, швырнул на пол рюкзак и воскликнул "бомба". Как выяснилось, это все было шуткой, а сам мужчина все же потом проголосовал.

В Кривом Роге нетрезвая избирательница чуть не съела бюллетень, а в Кагарлыке Киевской области полиция искала мужчину, который с бюллетенями убежал с участка на велосипеде. Когда копы приехали по месту жительства беглеца, выяснили: до этого он уже вынес бюллетень во время первого тура. Свой поступок мужчина объяснил желанием проверить работу избирательной комиссии.

А Николаеве женщина попыталась вынести чистый бюллетень из помещения для голосования. Когда наблюдатели сделали ей замечание, женщина разорвала документ. Полицейские составили протокол, теперь нарушительница должна заплатить штраф.

В Виннице на избирательном участке в ход пошел лом. Как выяснилось, ключ от сейфа с избирательными листами был у председателя комиссии, а тот до открытия участка не появился. Туда даже пришлось вызвать спасателей.

Кроме того, в Запорожской области избиратель вышел из кабинки для голосования без бюллетеней. Оказалось, что мужчина вставил его в ящик тумбочки, которая стояла в кабинке. В присутствии правоохранителей документ "изъяли" и бросили в урну для бюллетеней.

Как известно, официальные итоги выборов президента Украины еще не подведены. Впрочем, результат уже очевиден, поэтому шоумен Владимир Зеленский начал принимать поздравления – и не только внутри Украины. 

Тем временем, стали известны окончательные результаты экзит-полов по состоянию на 20:00которые  показали, что во втором туре выборов президента Украины с отрывом в 47,5% голосов лидирует Владимир Зеленский.

Так, по данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:

  • Владимир Зеленский – 73%;
  • Петр Порошенко – 25,5%;

А Центральная избирательная комиссия Украины ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.

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Тег выборы, второй тур, Украина, голосование, курьезы

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