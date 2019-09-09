"Сегодня день действительно добрый": как прошел обмен пленными с Россией – все подробности

Кольченко из тюрьмы привез 20 кг открыток, а сестра одного из моряков от нетерпения сбила колени

Встреча освобожденных украинцев в "Борисполе" / Фото: Сегодня

"День сегодня действительно добрый", — такими были первые слова украинского режиссера Олега Сенцова, который 7 сентября вернулся в Украину. В субботу состоялся обмен пленными по формуле "35 на 35". Россия отпустила 24 моряка, захваченных в Керченской акватории, и еще 11 политзаключенных. Новости "Сегодня" тщательно освещали все подробности обмена пленными с Россией.

Каждому — своего

К новости о том, что в субботу состоится долгожданный обмен, многие отнеслись с опаской. Сказался промах недельной давности, когда в ожидании наших ребят десятки журналистов несколько часов безрезультативно осаждали аэропорт "Жуляны". Однако ранним утром, 7 сентября, появилась информация, что автобусы с украинцами выехали из московского СИЗО "Лефортово" на аэродром "Внуково". А когда у офиса украинского омбудсмена Людмилы Денисовой начали собираться близкие заключенных, сомнения в скором освобождении исчезли даже у самых упрямых скептиков.

Сама Денисова, уже на взлетно-посадочной полосе аэропорта "Борисполь", подбадривала собравшихся и советовала не переживать, ведь "каждому отдадут своего". Родственники узников совести пытались держать себя в руках и напряженно выглядывали самолет, на котором должны были прилетать наши ребята, — за ними вылетел пустой борт из "Борисполя".

Ближе к полудню в аэропорту начали собираться высокопоставленные чиновники. Приехал министр внутренних дел Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов и генпрокурор Руслан Рябошапка. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в это же время выложил у себя в соцсети фотографию из "Внуково", подписав ее одним-единственным словом: "Встречайте". Вскоре появился и президент Владимир Зеленский.

Важный борт

Самолет с нашими сел около 14.00 и практически сразу же аэропорт превратился в территорию слез радости и долгожданных объятий. Первыми вышли 24 моряка, которых российские спецслужбы захватили в ноябре прошлого года. За ними — 11 политзаключенных. Среди них Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Павел Гриб и другие. Последним вышел Олег Сенцов. За пять лет в российской тюрьме он стал символом борьбы за свободу.

Режиссера встречала дочь Алина, которая за время заключения отца превратилась в 17-летнюю красавицу. Пытаясь наверстать упущенные пять лет, Сенцов долго стоял у трапа, обнимая Алину, которая не скрывала слез радости.

"Хочу сказать "спасибо" людям, которые помогали нам, боролись за наше освобождение. До победы еще очень далеко. Враг силен, и сдаваться не собирается. Но победа будет за нашей страной. У нас нет другого выбора. Слава Украине!" — обратился Сенцов к телекамерам.

Из Крыма за возвращением режиссера следила и его мать Людмила Сенцова, которая после приземления поговорила с сыном по телефону. "Мой дорогой, я вижу тебя! Ты с Алинкой! Ты ее узнал хоть? Она не выше тебя? Моя радость!". Мама Сенцова с его сыном и женой выехали в Киев вчера.

Трогательной оказалась и встреча одного из пленных моряков Вячеслава Зинченко с его младшей сестрой. Юная София так спешила обнять брата, что ненароком упала на взлетную полосу и разбила коленку. Добравшись до Вячеслава, схватила его обеими руками и уже не отпускала. "Это мой! Больше не отпущу!" — твердила девочка со слезами на глазах.

Журналист Роман Сущенко в разговоре с новостями "Сегодня" сравнил застенки в РФ с "небольшим адом", а на вопрос, какие у него планы, ответил просто:

"Сейчас — арбузов поесть немного. Очень соскучился. И еще — съездить к отцу на могилу".

Крымский активист Александр Кольченко, которого российский суд приговорил к 10 годам тюрьмы, рассказал, что планирует доучиться в Таврическом университете и стать агентом по организации туризма:

"Я немного растерян. Но пока рано возвращаться домой (в Крым), потом — надеюсь. С собой привез документы. Все письма, открытки привез — там под 20 килограммов".

О важности писем рассказал и активист Владимир Балух, которого в 2017-м приговорили почти к четырем годам колонии.

"Больше всего меня поддерживали письма от людей. Когда ты на грани и получаешь письма, ты их всегда ждешь и каждую минуту используешь, чтобы ответить. Этим и живешь", — рассказал уже экс-заключенный.

А 21-летний Павел Гриб, один из самых молодых узников, признался: он не хочет вспоминать события последних двух лет.

Дома

После теплого приема в "Борисполе" вчерашних заключенных увезли в больницы. Моряков и их родственников — в военный госпиталь в Киеве, а остальных — в больницу "Феофания". Начальник медчасти военного госпиталя Александр Циц отметил: все моряки в удовлетворительном состоянии. Адвокат Николая Карпюка Алексей Барановский добавил, что остальных пленников отпустили врачи. Например, Сенцов вчера зашел на свою страницу в Facebook и написал, что она у него одна и вести он будет ее лично. А его сестра Наталья Каплан накануне выложила ироничный пост с одной фразой — "Я увольняюсь с должности сестры Сенцова", намекая, что последние годы постоянно сообщала журналистам информацию о своем брате. А Карпюк с горечью заявил, что Станислав Клых находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.

Что дальше: "хотелки" РФ и "все на всех"

Уже после субботних событий президент Украины Владимир Зеленский и лидер РФ Владимир Путин еще раз поговорили по телефону, поприветствовав обмен и обсудив дату встречи "нормандской четверки". На брифинге в "Борисполе" наш президент приоткрыл детали переговоров. По его словам, "некоторые люди не хотели", чтобы обмен состоялся, и пообещал, что когда-то эти фамилии станут известны.

"Я считаю, что первый этап выполнен. Я, как президент Украины, и президент РФ Владимир Путин сделали все, что пообещали, и сделали все, не меняя по ходу наши договоренности. Формула была сохранена. Это были наши договоренности", — подчеркнул гарант.

На 18 сентября уже запланирована встреча Трехсторонней контактной группы в Минске, которая может обсудить обмен в формате "всех установленных на всех установленных".

Адвокат моряков Николай Полозов добавил, что Украине могут вернуть и корабли, которые российские спецслужбы захватили вместе с моряками. Речь идет о рейдовом буксире "Яны Капу" и малых бронированных артиллерийских катерах "Бердянск" и "Никополь".

Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер поприветствовал прогресс и добавил:

"Надеюсь, что это послужит импульсом для дальнейшего обмена заключенными, восстановления прекращения огня и продвижения к полному выполнению Минских соглашений".

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова добавила, что над обменом работали три года, однако прорыв стал возможен только сейчас:

"За этим днем огромный трехлетний труд большого количества людей. После того, как состоялся разговор между президентами Украины и России 11 июля, впервые взаимный диалог стал получать четкие очертания".

Политэксперт Евгений Магда считает, что у РФ есть план использования тех, кто вернулся из Украины:

"Прогнозирую, что Кирилл Вышинский (главред одного из пророссийских информагентств, которого обвиняли в госизмене, передан 7 сентября в Россию. — Авт.) приедет на сессию ПАСЕ. Учитывая мощь пропагандистской машины РФ, я бы не исключал, что в общественном мнении Украины будет продвигаться мнение, что мы поменяли подаренных 20 долларов на вкладыш от жвачки".

Политолог Руслан Бортник отмечает, что Зеленский продемонстрировал способность исправлять чужие ошибки и готовность идти на сложные компромиссы.

"Нераскрытым остался только вопрос — для чего это надо было Российской Федерации? Аванс это для нашего президента или начало реализации больших мирных соглашений, покажет время", — говорит эксперт.

Пока же в российском МИДе высказали свое видение по Донбассу:

"Для успешного разрешения накопившихся комплексных проблем местным жителям нужно, прежде всего, почувствовать изменение отношения к себе со стороны Киева, которое бы, в первую очередь, выражалось в прекращении обстрелов, отмене торгово-экономической и транспортной блокады, восстановлении социальных выплат и пенсий".

А экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун обратила внимание, что наших ребят ждет реабилитация — как физическая, так и психологическая:

"Чтобы справиться с последствиями плена, с пленниками должны работать специально натренированные военные психологи. Они помогут им управлять эмоциональными аспектами освобождения, понять свой опыт и его особенности. Такой метод называется "дебрифинг". Он эффективен и помогает избежать серьезных посттравматических стрессовых реакций, депрессии и других психических расстройств, которые могут возникать как последствия плена".

"Знак, дающий надежду"

Обмен пленными стал самым обсуждаемым не только в нашей стране, но и за ее пределами: в своем большинстве иностранные топ-политики позитивно отреагировали на возвращение украинцев домой. Минорные нотки звучали разве что в послании МИДа Нидерландов. Там сожалели, что боевик Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении "Боинга", стал частью обмена. Однако главы МИД Канады, Австрии, Италии, Литвы, Чехии, Эстонии, Польши, Словакии, Турции и Беларуси, а также лидеры многих государств и всемирных организаций горячо приветствовали обмен. Так, президент США Дональд Трамп поздравил с таким решением обе страны.

"Очень хорошая новость, возможно, первый гигантский шаг к миру", — отметил лидер США.

С заявлением выступили и в НАТО.

"Это шаг в правильном направлении. Альянс и в дальнейшем призывает Россию выполнять свои обязательства по Минским соглашениям, включая освобождение заключенных", — заявила официальный представитель Оана Лунгеску.

Позицию Германии озвучил представитель правительства Штеффен Зайберт.

"Обмен заключенными между Россией и Украиной — знак, дающий надежду", — процитировал Зайберт слова канцлера Ангелы Меркель.

Не остались в стороне и послы стран "Большой семерки":

"Мы приветствуем освобождение удерживаемых украинцев и вместе с украинским народом радуемся их возвращению домой. Мы приветствуем украинскую власть с этим свершением".

Представитель генсекретаря Совета Европы Даниэль Хольтген отметил, что обмен является важным шагом для нормализации отношений между Россией и Украиной.

"Мы готовы помочь в процессе примирения на основе Европейского суда по правам человека", — добавил политик.

А президент Европейского парламента Давид-Мария Сассоли был особенно рад освобождению Олега Сенцова.

"С облегчением и радостью я узнал об освобождении украинского режиссера Олега Сенцова. С нетерпением жду возможности вручить ему парламентскую премию Сахарова в ближайшее время", — написал Сассоли на своей странице в соцсетях.

В поддержку нашего режиссера высказался также президент Франции Эммануэль Макрон.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что вместе с моряками из российского плена освободили собаку украинских моряков. Более полугода Джесси провела в оккупированной Керчи, пока на нее оформлялись документы.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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