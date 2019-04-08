"Сегодня" и Edison Research будут проводить ежедневные исследования перед вторым туром выборов

"Сегодня" начали сотрудничество с международной компанией Edison Research перед вторым туром выборов для исследования настроений украинцев

Фото: Сегодня

"Сегодня" и Edison Research будут проводить ежедневные исследования перед вторым туром выборов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b2c/0a7/5cab2c0a7ff8d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b2c/0a7/5cab2c0a7ff8d.jpg 2019-04-08T14:15:00+03:00 Украина «Сегодня» начали сотрудничество с международной компанией Edison Research перед вторым туром выборов для исследования настроений украинцев

Новости "Сегодня" на канале "Украина" начинают уникальный исследовательский проект "Настроения украинцев перед вторым туром президентских выборов 2019" совместно с международной компанией Edison Research, клиентами которой являются ВВС, Apple, Google и CNN. Ежедневно, начиная с 8 апреля, на площадках лидера информационного пространства страны "Сегодня" будут опубликован результаты опросов об изменениях в восприятии украинцами актуальных событий и ситуации в стране в преддверии выборов.

"Сегодня" выбрали для сотрудничества компанию Edison Research с учетом ее многолетнего исследовательского опыта в США, Европе, Азии и Африке, уникальной методологии исследования и того, как эта методология сочетается с современными технологиями обработки данных. Для совместного проекта в Украине компания проведет 5000 телефонных интервью. Опросы будут происходить ежедневно, с моментальными замерами результатов.

По всему миру Edison Research проводит исследования для крупнейших медиакорпораций, ведущих коммерческих и общественных вещателей. С 2003 года компания эксклюзивно проводит экзит-полы для таких холдингов как ABC, CBS, CNN и NBC. Так, во время экзит-пола 2018 года в США, проведением опросов и подсчетом голосов по всей стране занимался штат из 4000 сотрудников. На президентских выборах в США в 2020 году Edison будет обрабатывать, анализировать и публиковать данные более чем 100 000 интервью с избирателями в течение одного дня.

Также Edison регулярно выполняет запросы отраслевых организаций на разработку новейших исследований. Целью таких исследований является дополнение и понимание информации о постоянных изменениях в медийной среде. Компания не только разрабатывает методологию исследований, но и сочетает её с современными технологиями обработки данных, которые позволяют получить результаты в кратчайшие сроки. Среди клиентов Edison Research такие гиганты мировой индустрии как Apple, Google, Oracle, Amazon, Samsung и Siemens.

"Для "Сегодня" крайне важно сотрудничество с партнером, который владеет новейшими исследовательскими технологиями и придерживается мировых стандартов качества. Уверен, вместе мы сможем предоставить украинцам максимально оперативную и актуальную информацию об изменениях общественных настроений и восприятии событий, которые сопровождают предвыборную гонку. Убежден, результаты нашей совместной работы с Edison Research установят новые ориентиры для национальных опросов", – говорит директор Дирекции информационного вещания, главный редактор канала "Украина" Юрий Сугак.

К общему исследовательскому проекту с новостями "Сегодня" Edison Research привлекла своих ключевых экспертов по глобальным опросам и медийным исследованиям. Директором проекта "Настроения украинцев перед вторым туром президентских выборов 2019" стала доктор политических наук Нино Джапаридзе (Nino Japaridze), которая имеет более 20 лет опыта масштабных международных исследований. Среди её проектов исследования аудитории для медийных гигантов BBC, Радио Свобода и Voice of America. В проекте также участвует Роб Фарбман (Rob Farbman), исполнительный вице-президент компании Edison, который руководит проектом Национального экзит-пола США, обеспечивая проведение опросов и общенациональный подсчет голосов для ABC News, CBS News, CNN и NBC News. Роб Фарбман будет контролировать обработку данных опросов в Украине. Кроме того, к проекту присоединится Колин Ваилдинг (Colin Wilding). У него 40-летний опыт разработки и управления выборочными исследованиями и статистическим анализом для мировых СМИ. Среди проектов Ваилдинга – оценка глобальной аудитории BBC и BBC Global News.

"Для Edison Research совместный исследовательский проект с новостями "Сегодня" очень интересен и ставит перед нами много вызовов. Во-первых, сейчас в Украине исторически важный год выборов, и настроения населения могут меняться каждый день. Во-вторых, большинство украинцев не знают, что результаты многих публичных опросов, которые они видели до сих пор, датируются не одним днем. Люди видят данные и считают их актуальными. Наша методология – современный инструмент, который позволяет получить результаты в течение одного дня, сразу обработать и обнародовать данные. Мы вместе с "Сегодня" покажем зрителям новые стандарты исследований и действительно актуальную информацию, настоящий детектор настроений, чувствительный к малейшим изменениям", – отметила доктор политических наук, Нино Джапаридзе.

Справка о методологии:

Исследование, которое проведет компания по заказу "Сегодня", будет репрезентативным в отношении населения Украины в возрасте от 18 лет и старше, проживающего на всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В ходе исследования будет проведено 5 000 телефонных флеш-интервью.

Уникальность данного "быстрого исследования" (flash-polls) заключается в том, что оно дает возможность получить мгновенную реакцию украинцев на события во время президентской кампании.

Исследование будет проводиться с применением стратифицированной случайной выборки. Выборка роллинговая, опрос будет проводиться ежедневно. Данные за несколько дней будут объединяться в общую базу данных для получения надежной информации как в настоящее время, так и в динамике. Чаще всего данные будут публиковаться на основании 500 интервью (ошибка выборки составляет 4 %) или 1 000 интервью (ошибка выборки – 3 %).

Исследование проводится Edison Research в полном соответствии с методологией компании и международными исследовательскими стандартами.

Справка о "Сегодня":

"Сегодня" – информационная площадка, которая объединяет эфирные новости (6 ежедневных выпусков новостей "Сегодня", "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", которые выходят на телеканале "Украина"), газету "Сегодня", сайт Segodnya.ua и диджитал-сегмент.

Общий среднемесячный охват бренда "Сегодня" (ТВ + газета + Интернет) серди аудитории 18+ составляет 26,08 млн – это 68 % от всего населения Украины (18+) (без оккупированных территорий Крыма и Донбасса).

Телевизионные выпуски новостей "Сегодня" можно увидеть каждый день в эфире канала "Украина" в 7:00, 8:00, 9:00, 15:00, 19:00 и 23:00 ч.

В 2018 году телевыпуски "Сегодня" лидировали среди всего взрослого населения страны (18+). Доля вечерних выпусков "Сегодня" в 19:00 составила 15,2 %, "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" – 17,8 %. Всего в эфир вышло почти 32 тыс. сюжетов.

Ежедневно с телевизионными выпусками "Сегодня" контактирует почти 6 млн зрителей.

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