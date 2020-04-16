Сегодня каждый министр думает, как будем выходить из карантина – Резников

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал команду каждому министерству проработать четкий план выхода страны из карантина . Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Премьер-министр уже давно дал команду, и сегодня каждый министр думает, каким образом и с каким протоколом мы будем выходить из карантина. Несмотря на важность всех ограничений сегодня, мы понимаем, что нам придется это делать. Поэтому сегодня уже пишется программа и подобраны люди. Когда бы ни был этот день "Ч", когда мы решим, что можно постепенно, плавно выходить из карантина, у нас уже будет прописан четкий план: какие отрасли, с кого начинать, кто в зоне риска и остается еще дома, как будут открываться детские сады, как транспорт будет восстанавливать работу…" – сказал Резников.

По словам вице-премьера, правительство безусловно заинтересовано в том, чтобы как можно быстрее опять оживить нашу жизнь, чтобы экономика быстрее поднималась с того положения, в которое она скатилась.

"Это всего мира касается. Сегодня активно идет взаимодействие с нашими западными партнерами. Проговаривается международно-техническая помощь, финансирование, гранты, поддержка… Самая большая нагрузка, я бы сказал, у пяти министерств. Минздрав – это понятно. Минфин – у них сегодня головная боль, где взять деньги на обеспечение одних, как заработать деньги в будущем и сохранить торговый баланс. МВД – силами МЧС, Нацгвардии, Нацполиции и Погранслужбы обеспечивается сегодня масса задач. И Минрегионстрой – вопросы обсервации, взаимодействия с органами местной власти, с областными и районными администрациями. Премьер-министр – номер один, на нем вся ответственность. И пять героев – это Степанов, Петрашко, Марченко, Аваков и Чернышов. Это сегодня главные наши атланты, которые держат это небо, а мы уже им там тихонько подносим патроны и помогаем", – подытожил Резников.

Видео: Сегодня

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что премьер Денис Шмыгаль заявил: после карантина в Украине появится 500 тысяч рабочих мест .

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Полную версию интервью с Алексеем Резниковым на сайте "Сегодня" читайте в субботу, 18 апреля, утром.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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