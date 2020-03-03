Сегодня Международный день охраны здоровья уха и слуха

Потеря слуха считается самой распространенной формой ограничения сенсорных возможностей человека. По данным ВОЗ, сейчас в мире не слышат около 275 млн человек, из них 32 млн – дети.

В Украине у каждых 2-3 детей на 1000 новорожденных есть врожденные пороки слуха. Так, страшный диагноз – тугоухость IV степени – шокировал родителей трехлетнего Димы Лакея из Запорожья. Ведь у папы с мамой нет никаких проблем со слухом. А у сына обнаружили одну из самых тяжелых форм заболевания.

Аналогичный диагноз – тугоухость IV степени – поставили пятилетнему Марку Ужикову из Харькова. Малыш родился в семье, где отец и мать не слышали с детства.

Реклама

Для нормального развития врачи рекомендуют малышам с нарушением слуха качественные, правильно подобранные и настроенные слуховые аппараты. Своевременная помощь детям с нарушениями слуха способствует избежанию задержек речевого развития, отставания в учебе и социальной изоляции.

К сожалению, приобрести дорогие высокочувствительные аппараты могут не все родители. Детям с недостатками слуха из социально незащищенных семей помогает Фонд Рината Ахметова. Именно Фонд передал все необходимое для малышей из обеих семей.

В целом помощь по слухопротезированию, а с ней надежду на полноценное развитие и социализацию в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" получили уже 166 детей.

С 1 января 2020 года изменились критерии получения помощи. Ранее участниками проекта были только дети, которым еще не исполнилось пяти лет, из Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областей. Теперь воспользоваться высокочувствительными слуховыми аппаратами могут мальчики и девочки до семи лет со всей Украины. Претендовать на помощь могут дети-сироты или дети, находящиеся под опекой, дети из неполных или многодетных семей, а также семей, принадлежащих к числу социально незащищенных.

Подробную информацию о проекте можно узнать, позвонив по телефону горячей линии Фонда Рината Ахметова 0800 509 001.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама