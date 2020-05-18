Сегодня Минздрав подпишет приказ о тестировании украинцев на антитела к COVID-19

В Украине будут использоваться как отечественные, так и зарубежные ИФА тест-системы

Министерство здравоохранения, в понедельник, 18 мая, утвердит механизм ИФА-тестирования на антитела к коронавирусу. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба Кабмина.

"Если мы говорим о ИФА-тестирования, то это те тесты, которые показывают уровень антител в организме человека. То есть показывает, болеет человек на коронавирус, или уже переболел. Сейчас уже разработан механизм тестирования, где определен круг лиц и каким образом мы будем их тестировать. В понедельник мной будет подписан приказ о введении ИФА-тестирования", – подчеркнул Максим Степанов.

По словам министра, в Украине будут использоваться как отечественные, так и зарубежные ИФА тест-системы.

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Ранее Максим Степанов сообщал, что тестирование на антитела к COVID-19 могут начать в ближайшие дни.

Согласно последним данным,в Украине подтверждено 18 616 случаев заражения коронавирусом, умерли 535 человек, выздоровели 5 276 человек.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла закон об усилении тестирования украинцев на коронавирус.

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