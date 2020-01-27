Сегодня мир отмечает день память жертв Холокоста

Память жертв Холокоста почитают сегодня в мире. День памяти ввели в ООН пятнадцать лет назад. Именно 27 января 1945 года, солдаты Первого Украинского фронта освободили узников крупнейшего лагеря смерти нацистов – Аушвиц-Биркенау известного как Освенцим. Отмечают эту дату и в Украине. Полтора миллиона евреев, живших здесь, были убиты. А это каждый четвертый.

Александр Духовный – главный раввин Киева и Украины:

"Мы собираемся в этом году на территории КГГА, для того, чтобы почтить тех, кто выжил, не забыть то, что было и почтить тех, кто спасал. Этот день Холокоста он как раз помогает нам не забыть: откуда мы пошли и кто мы".

Напомним, ранее, 29 сентября почтили День памяти жертв Бабьего Яра в Украине. Тогда президент и премьер призвали не забывать жертв расстрелов в урочище и сделать выводы из случившегося.

Сейчас же президент Владимир Зеленский отправился в Израиль для участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. Там он совершил красивый поступок. Представители Украины решили уступить свои места на форуме людям, пережившим эту трагедию.

Но в Израиле не оценили благородство Зеленского. Администрации Яд ва-Шем не понравилось, что президент уступил место на мемориальном мероприятии пережившим Холокост.

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