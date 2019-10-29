"Сегодня" в Чернобыле: каким маршрутом ведут гиды, и где радиационный фон зашкаливает

Фото Евгении Кравец

Экскурсии в Чернобыль с каждым днем становятся все популярнее. "Поездка за дозой" манит как жителей Украины, так и иностранцев. Уже доступны пешие, водные и даже авиапоездки в Зону отчуждения.

"Сегодня" решили проехаться экскурсионным маршрутом и ощутить масштаб атомной трагедии ХХ века. Заодно и сделали замеры радиационного фона. Отметим, что в Киеве в среднем "фонит" от 0,12 до 0,2 микроЗиверт/час (12-20 микрорентген/час). А допустимая норма – 0,3 микроЗиверт/час или 30 микрорентген/час.

Подъезжаем к 30-километровой Зоне отчуждения – КПП "Дитятки". Здесь в обязательном порядке проходим паспортный контроль. После – выдается накопитель радиации и дозиметр, он же "счетчик Гейгера". Делаем сразу же замеры – 0,14 микроЗиверт/час, то есть даже меньше, чем в некоторых районах Киева.

Движемся дальше – в село Залесье. По дороге гиды ставят фильм о Чернобыльской трагедии. Рассказывает в нем сам ликвидатор. Конец апреля 1986 года. Техника не справляется, радиация просто напросто "съедает" электронику немецких роботомашин. Ликвидаторы работаю вручную.

"К нам теперь надо обращаться "Ваша Светлость"", – шутят ликвидаторы после смены, что будут светиться в темноте, ведь каждый день они получали лошадиную дозу облучения.

А тем временем – приезжаем в Залесье. Здесь гиды разрешают зайти в заброшенные дома, магазины, местный Дом культуры и даже погулять по селу. "Фонит" всего на 0,02 мкЗт/ч больше. В Киеве на Майдане Незалежности и то больше.

Проезжаем еще 20 км вглубь и нас ждет новый КПП "Лелев". Это уже въезд в 10-километровую Зону отчуждения. Снова паспортный контроль. Пока проверяют – делаем замеры радиации. Пока 0,18 мкЗт/ч.

Пару километров вглубь и вправо – нас ждет закрытый объект "Чернобыль-2". В 1986 году там была военная часть. А на карте – будто пионерский лагерь. Почему "Чернобыль-2"? Потому что недалеко от города Чернобыль, в котором было только одно отделение почты. То есть цифра "2" – своеобразный код, означающий несуществующую почту. Если в городе кто-то искал второе отделение, значит "не свой" и надо срочно сообщить о чужаке возле секретного объекта. Сейчас же от военной части осталась табличка, заброшенные дома, стадионы и... загоризонтная радиолокационная станция "ДУГА-1" для раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет. Размеры впечатляют. ДУГУ запустили за пару месяцев до взрыва четвертого реактора. И до сих пор не могут демонтировать.

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"Демонтировать ДУГУ-1 можно только, если повалить ее. Но в таком случае она упадет плашмя, что может вызвать сейсмоволну и колебания под саркофагом над четвертым блоком", – рассказывает гид.

Традиционно делаем замеры фона – в разных местах достигает максимум 0,26 мкЗт/ч, то есть киевскую санитарную норму мы до сих пор не превысили.

Далее по маршруту село Копачи. Это полностью захороненное под землей село в 4 км от ЧАЭС. Здесь уже стоят таблички со знаком радиации. Фон превышает санитарную норму в 0,3 мкЗт/ч только точечно.

Теперь автобус везет нас на саму Чернобыльскою атомную станцию. Но вдруг довольно спокойный и аккуратный водитель начинает гнать, а гид предлагает поднести к окну наши дозиметры! Радиационый фон зашкаливает! Счетчики Гейгера разрываются – с допустимых 0,3 мкЗт/ч за секунду мы уже видим 12, затем 15, и даже 19 мкЗт/ч. То есть 1900 мкРн/ч! Мы проезжаем дезактивированный Рыжий Лес на месте западного радиоактивного следа от первого, самого мощного выброса от взрыва 4-го энергоблока. Поскольку древесину вымыть невозможно было из-за пористости, весь лес тогда вырубили и закопали, а на этом месте уже выросли новые деревья. Промчали мы этот фонящий участок быстро, но наши накопители все "приняли" и в конце экскурсии покажут накопленную дозу.

Подъезжаем к Чернобыльской атомной электростанции. Вот он – четвертый блок, саркофаг.

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На фото ниже сравнение – 4й блок до аварии и сейчас.

Кстати, возле саркофага счётчики Гейгера показывали максимум 0.89 мкЗт/ч. То есть 89 мкР/ч, что совершенно неопасно (учитывая, что находились мы там до 20 минут).

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Далее по расписанию обед на территории атомной станции. Вход только через рамки дозиметрического контроля.

В столовой фон меньше, чем в Киеве – 0,12 мкЗт/ч. Вкусно обедаем и дальше в путь.

Припять... Заброшенные многоэтажки, заросшие проспекты и площади. Природа взяла свое. Гиды включают фильм о Припяти до часа "Х". И делают стоп-кадры мест, где мы проезжаем. Для сравнения – общежитие на одном из главных проспектов "до/сейчас".

Посетили в Припяти бывший парк развлечений, отель Полесье, здание горисполкома – первый штаб ликвидации последствий аварии, универмаг, ДК "Энергетик", "чёртово колесо"; детский сад, стадион. Уровень радиации от 0,32 мкЗт/ч до 0,92 мкЗт/ч. Точечно были значительные превышения. В основном это мох, либо металлические крышки канализаций.

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И через сам город Чернобыль начали наш путь в Киев. Сейчас в Чернобыле живет 3 тысячи человек. Все – работники ЧАЭС. Фон в Чернобыле точно такой же, как в Киеве.

На КП "Лелев" уже прошли не паспортный контроль, а дозиметрический. То же самое и в "Дитятках". Проверили и нас, и автобус, на котором ехали. Чисто.

И наконец – результаты! Доза, которую мы накопили за весь день в зоне ЧАЭС – 3 мкЗт или 300мкР. Это примерно суточная доза в Киеве. Для понимания, это в 160 раз меньше, чем доза, полученная за одну флюорографию, и в 3600 раз меньше, чем за одно исследование компьютерной томографии всего тела!

Напомним, по данным Госагентства по вопросам зоны отчуждения, в 2019 году увеличилось число туристов, посетивших Чернобыль. Сейчас это число превысило 90 тыс. человек, тогда как за весь прошлый год на экскурсиях побывали 72 тыс. человек.

Специально для туристов ученые разработали специальный путеводитель:

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