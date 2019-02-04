Сегодня в Украине до +12: синоптики уточнили прогноз погоды
Теплая погода не пускает морозы в Украину, и на всей территории страны снова тепло
Дожди в Украине прекратились, и сегодня синоптики обещают сухую и теплую как для февраля погоду, на юге будет даже больше десяти градусов, сообщает Укргидрометцентр.
На западе страны ожидается сухая, но облачная, погода и температура 4-6 градусов, в Черновицкой области до +7.
В центре страны будут некоторые температурные перепады: везде 5-7 тепла и только в Киевской области 3-5 выше нуля. Без осадков.
В северных и восточных областях синоптики прогнозируют сегодня тоже сухую и облачную погоду с температурой 3-5 градусов тепла.
А вот на юге будет погода, похожая больше на мартовскую. Если в Запорожской области 7-9 тепла, то в остальных больше десяти градусов, а в Крыму и вовсе до +13.
Также синоптики предупреждают украинцев о туманах в большинстве областей, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый) местами, кроме юга, на дорогах гололед.
Как мы писали в прогнозе погоды на неделю, во вторник, 5 февраля в Украину придет небольшое похолодание. В западных областях пройдет снег с дождем. Далее погода будет приблизительно одинаковой, и местами будут осадки.
А тем временем в Швеции сильные снегопады оставили без света и тепла тысячи домов. Более 6,5 тысяч потребителей оказались без электричества
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