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Сегодня в Украине до +12: синоптики уточнили прогноз погоды

Сегодня, 09:38

Теплая погода не пускает морозы в Украину, и на всей территории страны снова тепло

Фото: Сегодня
Сегодня в Украине до +12: синоптики уточнили прогноз погоды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/7f1/2c6/5c57f12c6555a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/7f1/2c6/5c57f12c6555a.jpg Украина Теплая погода не пускает морозы в Украину, и на всей территории страны снова тепло

Дожди в Украине прекратились, и сегодня синоптики обещают сухую и теплую как для февраля погоду, на юге будет даже больше десяти градусов, сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны ожидается сухая, но облачная, погода и температура 4-6 градусов, в Черновицкой области до +7.

В центре страны будут некоторые температурные перепады: везде 5-7 тепла и только в Киевской области 3-5 выше нуля. Без осадков.

В северных и восточных областях синоптики прогнозируют сегодня тоже сухую и облачную погоду с температурой 3-5 градусов тепла.

А вот на юге будет погода, похожая больше на мартовскую. Если в Запорожской области 7-9 тепла, то в остальных больше десяти градусов, а в Крыму и вовсе до +13.

Также синоптики предупреждают украинцев о туманах в большинстве областей, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый) местами, кроме юга, на дорогах гололед.

Как мы писали в прогнозе погоды на неделю, во вторник, 5 февраля в Украину придет небольшое похолодание. В западных областях пройдет снег с дождем. Далее погода будет приблизительно одинаковой, и местами будут осадки.

А тем временем в Швеции сильные снегопады оставили без света и тепла тысячи домов. Более 6,5 тысяч потребителей оказались без электричества

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Тег погода, температура, синоптики

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